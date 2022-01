„Polski Ład trzeba przedstawić tak, aby był zrozumiały dla obywateli”. Wywiad z Ryszardem Terleckim

Co teraz szczególnie szkodzi obozowi Zjednoczonej Prawicy? Pandemia, inflacja, własne potknięcia, a może coś jeszcze innego?

Jest kilka zmartwień, z którymi się borykamy się na początku roku. Oczywiście, najpoważniejszym, światowym problemem jest pandemia. Jednak sondaże pokazują, że Polacy najbardziej w pierwszych dniach 2022 roku, odczuwają drożyznę. To jest bardzo poważne zadanie dla rządu, żeby sobie z tym poradzić.

W jaki sposób?

Inflację w jakimś przewidywalnym terminie należy zdusić. To nie zależy tylko od nas. To nie jest tylko problem Polski, to jest problem Europy i w ogóle świata. Jeżeli inflacja będzie się utrzymywać w wymiarze globalnym, to nas też będzie dotykać. Pamiętajmy, że poza Polską w żadnym kraju europejskim nie ma tylu rozmaitych działań, które mają zapobiec podnoszeniu cen. Pandemia i inflacja to problemy sprzężone. Jeśli uda nam się powstrzymać inflację, to daj Boże, a jak nie – będziemy się z tym problemem borykać trochę dłużej. Dla nas najważniejsze jest to, żeby zwykli obywatele, którym wystarcza „od pierwszego do pierwszego”, nie odczuli bardzo boleśnie inflacji. Oczywiście, jakoś odczują, bo wzrost cen odczuwają wszyscy. Ale ta grupa obywateli, o której mówię, jest pod specjalną ochroną rządu.