Polski Ład. Rząd wprowadza zmiany, dotyczą m.in. ulgi dla klasy średniej

- Już wyrównano na przykład wynagrodzenia dla mundurówek, potwierdzone to zostało przez wszystkich mundurowych. Już wyrównywane są te zmiany, które wynikały z innego naliczenia wynagrodzeń przez niektóre samorządy dla nauczycieli i to są różnego rodzaju zmiany, które wprowadzamy. Zażądałem od Ministerstwa Finansów wprowadzenia szybko różnych korekt, które będą z korzyścią dla podatnika – przekazał premier.

Morawiecki przekazał, że po zmianach osoby zarabiające poniżej 12,8 tys. brutto nic nie stracą.

- Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości czy w tym nowym systemie otrzyma wyższe wynagrodzenie bądź takie same, zarabiając do 12800 zł i na koniec tego roku zauważy jakąkolwiek różnicę, to wprowadzimy zasadę o możliwości rozliczenia według dochodów osiąganych w 2021, czyli porównanie 2021 i 2022 roku. Jeżeli się okaże, że 2022 rok w jakikolwiek sposób o jedną złotówkę pogorszył status podatkowy kogokolwiek w Polsce, jakiejkolwiek osoby, to będzie można utrzymać ten zwrot – wyjaśnił.