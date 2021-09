Polski Ład. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku?

- Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie - pisze czwartkowy "Dziennik Gazeta Prawna".

Jak wyjaśnia "DGP", poprawka ma być ukłonem w stronę rodzin 4 plus i ma być już przesądzona. - Mieliśmy nieco inne propozycje wyjściowe, ale stanęło na zerowym PIT dla rodzin 4 plus. To dobre rozwiązanie, teraz trwają rozmowy na temat szczegółów - tłumaczył cytowany przez dziennik Bartłomiej Wróblewski, PiS.