Polski Ład przegłosowany w Sejmie. Co zawiera rządowy projekt?

Posłowie przegłosowali w piątek nowelizację ustaw podatkowych. Za zmianami głosowało 235 posłów, 217 było przeciw, dwóch wstrzymało się od głosu. Wcześniej przyjęto poprawki zgłoszone przez PiS, w głosowaniu przepadły natomiast te zgłoszone przez parlamentarzystów opozycji.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rządzących Sejm poparł

podwyższenie kwoty wolnej od podatku - czyli sumy rocznych dochodów, które nie podlegają opodatkowaniu - do 30 tys. zł. Podwyższono także pierwszy próg podatkowy, do którego obowiązuje stawka 17 proc., a powyżej którego stawka rośnie do 32 proc. - z 85 tys. zł do 120 tys. zł.