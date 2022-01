Polski Ład. PIT-0 dla seniorów - kto może skorzystać z nowej ulgi?

Polski Ład. PIT-0 dla seniorów - ile można zyskać?

Polski Ład. PIT-0 dla seniorów - kto może skorzystać?

Z wprowadzonej w ramach Polskiego Ładu ulgi PIT-0 dla pracujących seniorów skorzystać mogą osoby, które już osiągnęły powszechny wiek emerytalny i nabyły tym samym uprawnienia emerytalne. W przypadku kobiet oznacza to ukończenie 60. roku życia, a w przypadku mężczyzn - ukończenie 65. roku życia.

Warunkiem skorzystania z ulgi PIT-0 dla seniorów jest to, by osoba, która już ma uprawnienia emerytalne, czasowo jej nie pobierała. Innymi słowy, senior w wieku emerytalnym nie przestaje pracować zawodowo lub - gdy już pobiera emeryturę - zawiesza pobieranie świadczenia i podejmuje zatrudnienie. Dotyczy to emerytury lub renty rodzinnej z KRUS, emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń, emerytury lub renty rodzinnej z ZUS, świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej oraz uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego.