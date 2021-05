Polski Ład. Piotr Müller: Zaproponowaliśmy rozwiązania podatkowe, dzięki którym zyska 18 milionów Polaków

Jaki sprzęt fitness warto mieć w domu? Jakie są zalety treningu na rowerku stacjonarnym, bieżni oraz stepperze?

Jaki sprzęt fitness można kupić do domu? Jeśli masz odpowiednią ilość miejsca, możesz zaopatrzyć się w rowerek, bieżnię oraz stepper. Sprzęt fitness urozmaici Ci trening w domu oraz sprawi, że będzie on bardziej zbliżony do tego na siłowni. Dlaczego warto kupić sprzęt fitness do swojej domowej siłowni? Jakie efekty przyniesie Ci jazda na rowerze stacjonarnym lub bieganie na bieżni? Poznaj zalety posiada sprzętu fitness w domu oraz rodzaje tych sprzętów.