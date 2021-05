Polski Ład. Pięć filarów nowego programu Zjednoczonej Prawicy. Zmiany w podatkach, wsparcie dla rodzin i nakłady na zdrowie

Zwiększenie wydatków na służbę zdrowia, podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, wsparcie dla rodzin wielodzietnych oraz zmiany na rynku mieszkaniowym. To tylko kilka założeń „Polskiego Ładu”, który podczas sobotniej konferencji przedstawił PiS.

Podczas sobotniej konferencji Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało zapisy „Polskiego Ładu” – nowej deklaracji programowej. Pierwotnie konferencja miała odbyć się 20 marca, jednak w związku z nadejściem trzeciej fali pandemii koronawirusa zostało przełożona. Podczas konferencji głos zabrali czołowi politycy Zjednoczonej Prawicy – prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, prezes Porozumienia Jarosław Gowin oraz prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. - "Polski Ład" jest z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że Polacy są słusznie przekonani, że należy im się taki poziom życia i my chcemy te słuszne aspiracje zrealizować W tej chwili jest szansa. Ta szansa jest w tym wszystkim, co wykazaliśmy w trudnych czasach COVID-19 - broniąc gospodarki, walcząc w Unii Europejskiej. Jest i druga przyczyna. Ten "Polski Ład" jest oparty o polskie wartości. My zawsze prowadziliśmy politykę w oparciu o nie: o tradycję, solidarność, sprawiedliwość, równość szans – zaznaczył już na samym początku Jarosław Kaczyński.

„Polski Ład” składa się pięciu kluczowych filarów: służby zdrowia, sprawiedliwego systemu podatkowego, emerytury do 2,5 tys. złotych bez podatku , polityki mieszkaniowej oraz programu inwestycyjnego. - Zasadniczym celem Polskiego Ładu jest to, abyśmy wrócili na szybką ścieżkę odbudowy. Ale jednocześnie jest to niezwykle ważne, żebyśmy wytoczyli nową drogę. To droga nowoczesności, ale oparta o tradycje. To droga naszych wielkich programów społecznych, ale i propozycja nowych – zaznaczył premier Morawiecki.

Zwiększenie wydatków na służbę zdrowia Pierwszym filarem „Polskiego Ładu” została służba zdrowia. - Nasze podstawowe zobowiązanie to w ciągu 6 lat podnieść wydatki na zdrowie Polaków do poziomu 7 proc. PKB Polski, a już w ciągu 2 lat osiągnąć pułap 6 proc.- zapowiedział premier Morawiecki.

Oprócz tego zniesiony zostanie limit u specjalistów. - Po to żeby skrócić kolejki, to będzie jeden z podstawowych celów – zaznaczył szef rządu.

- Będzie reorganizacja służby zdrowia, tak żeby działała w tych nagłych wypadkach na trzech poziomach, najpierw teleporada, później bezpośrednia interwencja lekarza, albo wizyta u lekarza, a następnie, jeśli jest taka potrzeba, albo jeżeli od razu mamy do czynienia z bardzo trudną sytuacją - karetka pogotowia i odpowiedni oddział w szpitalu - zaznaczył wcześniej Kaczyński. Ponadto podkreślono znacznie zwiększenia zwiększenie liczby lekarzy, zatrudnianie lekarzy i pielęgniarek także z zagranicy. Wprowadzony zostanie także program badań profilaktycznych dla osób powyżej 40 roku życia oraz utworzony zostanie fundusz dla ofiar lekarskich błędów.

Zmiany w podatkach Sprawiedliwy system podatkowy to jeden z głównych filarów „Polskiego Ładu”. Przede wszystkim składa się na niego podwyższenie kwoty wolnej od podatków dla wszystkich pracujących Polaków do 30 tysięcy złotych. Co więcej podniesiono również drugi prób podatkowy – z 85 tysięcy złotych do 120 tysięcy złotych.

- Jak szedłem do polityki postawiłem sobie kilka celów. Jednym z nich było podniesienie kwoty wolnej od podatku. Udało się to. Dla mnie i dla Porozumienia ważne było, aby w tych wszystkich zmianach, które zapowiedzieliśmy, żeby nie straciła klasa średnia – mówił prezes Porozumienia Jarosław Gowin. Oprócz tego wprowadzono ulgę w PIT na powrót z emigracji, co ma zachęcić Polaków do powrotu do kraju. - Będziemy też dążyć do tego, aby zostały zniesione umowy śmieciowe, od razu będą oskładkowane. Dążymy do tego, aby w krótkim czasie powstał jeden mechanizm, jeden model kontraktu pracy - zapowiedział Kaczyński.

Także przewidziane są zmiany dla emerytów, ponieważ wprowadzono możliwość emerytury bez podatku do 2500 złotych. - Chcemy żeby emeryci, którzy czują się na siłach, mogli pracować bez podatku, jeżeli nie będą pobierać emerytury. Będą mogli budować kapitał emerytalny – przekazał premier.

Dodał, że „to oznacza, że dla dwóch-trzecich wszystkich emerytów w kieszeni będzie można pozostawić 2000 tys. zł netto rocznie. To choć trochę poprawi ich los”. Rynek mieszkań - Przebudowaliśmy program mieszkaniowy i on będzie zupełnie inny. Zdecydowaliśmy się tutaj na rewolucję wolnościową, żeby od czasu "Polskiego Ładu" można było bez zezwolenia, tylko na zawiadomienie, budować domy do 70 m2 w podstawie – przekazał premier. Oprócz tego dla osób młodych zapowiedziano gwarancję kredytu mieszkaniowego do 100 tys. oraz spłatę cześć kredytu w zależności od posiadania dzieci przez kredytobiorców.- Chcemy zaproponować tym, którzy chcą kupić mieszkanie, ale ich nie stać, państwową gwarancję wkładu własne w wysokości do 100 tys. zł – mówił szef rządu. - A dla tych, którzy wezmą kredyt, kupią mieszkanie i będą mieli dzieci, od drugiego dziecka będzie spłacenie 20 tys. kredytu przez państwo, trzecie to 60 tys., kolejne do szóstego po 20 tys. Razem do 160 tys. zł – zapowiedział Kaczyński.

Później premier Morawiecki dodał, że "w przypadku drugiego i kolejnego dziecka będzie to umorzenie zaciągniętego kredytu do poziomu 150 tys zł". Wprowadzony został także bon mieszkaniowy przyznawany bez kryterium wieku, dochodu czy powierzchni. Wysokość będzie uzależniona od liczby dzieci. Wsparcie dla rodzin Oprócz kwestii mieszkań, „Polski Ład” dla rodzin przewiduje także inne ułatwienia. - Zdecydowaliśmy się wesprzeć rodziców w pierwszych latach po urodzeniu dziecka. Oprócz 500 plus i 300 plus dodajemy kolejny komponent. To rodzinny kapitał opiekuńczy. To 12 tys. zł na drugie, trzecie i kolejne dzieci. Do wykorzystania elastycznego pomiędzy 12 a 36 miesiącem życia – przekazał Morawiecki.

Uruchomiony zostanie także program „Żłobek w każdej gminie”, czyli rządowa dotacja dla wszystkich samorządów, które na swoim terenie chcą wybudować taką placówkę,

Zapowiedziano także budowę 4 tys. świetlic, 100 basenów i 300 boisk w gminach, gdzie jeszcze ich nie ma. O ułatwieniach dla rodzin i małżeństw mówiła także marszałek Sejmu Elżbieta Witek. – Mimo pandemii nie odeszliśmy od żadnych programów społecznych, które realizujemy od końca 2015 roku. Kiedy budowaliśmy program w 2015 roku rodzina była w centrum uwagi i z tej ścieżki nie zejdziemy – podkreśliła. Po tym zapowiedziała, wspólne rozliczanie podatkowe w roku zawarcia małżeństwa a także wprowadzenie darmowych badań prenatalnych dla wszystkich kobiet. Inwestycje w Polsce Podczas konferencji zapowiedziano utworzenie funduszu polskich inwestycji, który ma mieć wysokość 650 miliardów złotych. Wszystkie inwestycje mają pozwolić na uruchomienie 500 tys. nowych miejsc pracy. Rząd zapowiedział wybudowanie 2,5 tys. nowych km dróg i autostrad do 2030 r., co także jest wpisane do „Polskiego Ładu”. Na ten cel zaproponowane jest 220 mld złotych. - Kolejny obszar to inwestycja w polskie domy. Dla każdej gminy, która będzie chciała służby wsparciem funduszy budżetowych i unijnych w realizacji zadań położenia sieci szerokopasmowych. Doprowadzimy sieć do milionów domów, to podniesie ich możliwości, m.in. w pracy zdalnej – mówił Morawiecki.

Zgodnie z zapowiedziami do 2024 roku cała Polska ma być w zasięgu – zostaną wyeliminowane „białe plamy”.

Z opłat zostaną zwolnieni Polacy, którzy zdecydują się na realizowanie usługi publicznej w formie cyfrowej. Także ma zostać wprowadzony system e-doręczeń, między innymi dotyczący wizyt w urzędzie czy odbiorów listu poleconego. Ale to nie wszystko. Jarosław Gowin zwrócił uwagę na sytuację samorządów po zmianach w podatkach.

- Dużo bardziej martwi mnie to, że na skutek podniesienia kwoty wolnej stracą samorządy. To nie będą duże straty, ale sprawa wymagała namysłu. Inwestycje samorządowe są ważne w powocie na ścieżkę szybkiego wzrostu. Zmieniamy Fundusz Inwestycji Lokalnych na trwałą subwencję dla samorządów – mówił. Czyste środowisko Kolejna wyróżniona kwestia, to czyste środowisko. - Stawiamy na zieloną gospodarkę, dlatego proponujemy zestaw działań przyspieszających transformację energetyczną – mówił podczas konferencji Gowin. Oprócz sprawiedliwej transformacji energetycznej zapowiedziano także zmiany dotyczące budowania i rozbudowywania miast.

- Nowe przepisy nie pozwolą na budowanie osiedli bez przedszkoli, zieleni, żłobków. Nie pozwolimy na takie rozlewanie się miast – zaznaczył szef Porozumienia. Zostanie to zrealizowane między innymi poprzez projekt „Miasto z klimatem”, w ramach którego odbędzie się likwidacja betonu oraz asfaltu w centrach miast. Nastąpi nasadzanie drzew oraz tworzenie mikroparków. Polska wieś W „Polskim Ładzie” znalazło się także miejsce dla polskiej wsi, na co już na samym początku wskazywał Jarosław Kaczyński. - Jestem dumny z tego, ze PiS reprezentuje polską wieś i wielką część polskich miast. Ci, którzy próbują się od wsi odcinać są śmieszni i niemądrzy. Będą najróżniejsze przedsięwzięcia skierowane do mieszkańców wsi – mówił Kaczyński. - Na pierwszym planie postawiłbym ustawę o rodzinnym gospodarstwie rolnym, nową definicję, załatwienie różnych spraw spadkowych i możliwość przekazania gospodarstwa bez zbywania go – dodał.

Tym samym oprócz ustawy i rodzinnych gospodarstwach rolnych podniesiona została kwestia przyjęcia Kodeksu rolnego, który reguluje generalne zasady i prawa dotyczące gospodarowania rolnego oraz rozdzielił małe gospodarstwa od dużych.

Oprócz tego w „Polskim Ładzie” znalazł się większy zwrot z akcyzy za paliwo rolnicze 110 złotych za 1 hektar, nowy system rozliczeń oraz uwolnienie rolniczego handlu detalicznego (RHD).

Kultura i edukacja Zwrócono także uwagę na znaczenie kultury i edukacji w Polsce. - Chcemy umacniać polską kulturę, powstanie ustawa zapewniająca status artysty zawodowego artystom w trudnej sytuacji. Często nie mają uprawnień emerytalnych, chcemy żeby to się zmieniło – zapowiedział Kaczyński. W tej dziedzinie zapowiedziano także odbudowę zabytków, zamków, w tym Pałacu Saskiego. W dziedzinie edukacji podniesiono konieczność rozdzielenia historii Polski i historii powszechnej w liceum oraz kładzenie nacisku na historię lokalną.

- Będziemy rozwijać naukę historii dwoma nurtami. Historię powszechną i historię polski. Będą przeznaczone na nie 2-3 godziny nauki w tygodniu zajęć – ocenił prezes PiS. W programie znalazł się również zapis dotyczący zapewnienia pomocy psychologicznej uczniom w każdej szkole. Wprowadzony zostanie także Narodowy Edukacyjny Program Wyrównywania Szans po COVID-19, którego celem będzie zniwelowanie wzrostu luki edukacyjnej i uniknięcie efektu straconego pokolenia. Przewidziano również miejsce dla „Programu Świetlica” oraz „Zielonej szkoły”.

