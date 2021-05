Polski Ład. Niemal półtora miliona osób będzie musiało płacić wyższe podatki. "Najbogatsi będą szukać rozwiązań optymalizacji podatkowej"

- Ministerstwo Finansów wprost akcentuje, że na “Polskim Ładzie” skorzysta jedynie ok. 40 proc. samozatrudnionych- mówi ekspert.

Założenia Polskie Ładu poznaliśmy w sobotę. Program PiS składa się z 5 filarów, którego głównym fundamentem będą zmiany podatkowe. Zdaniem ekspertów najbardziej ucierpią samozatrudnieni oraz prowadzący mały biznes.

Podczas sobotniej konferencji Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało zapisy „Polskiego Ładu” – nowej deklaracji programowej. Program składa się z pięciu kluczowych filarów: służby zdrowia, sprawiedliwego systemu podatkowego, emerytury do 2,5 tys. złotych bez podatku , polityki mieszkaniowej oraz programu inwestycyjnego.

- "Polski Ład" jest z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że Polacy są słusznie przekonani, że należy im się taki poziom życia i my chcemy te słuszne aspiracje zrealizować W tej chwili jest szansa. Ta szansa jest w tym wszystkim, co wykazaliśmy w trudnych czasach COVID-19 - broniąc gospodarki, walcząc w Unii Europejskiej. Jest i druga przyczyna. Ten "Polski Ład" jest oparty o polskie wartości. My zawsze prowadziliśmy politykę w oparciu o nie: o tradycję, solidarność, sprawiedliwość, równość szans – zaznaczył już na samym początku Jarosław Kaczyński.

Rewolucja podatkowa Ponadto z zapowiedzi szefa PiS wynika, że podniesiony zostanie drugi próg podatkowy z 85 tys. do 120 tys. Akurat waloryzacja progu, od którego będzie się opłacało 32 proc. podatek nie budzi wielkiego sporu, gdyż nie był zmieniany kilkanaście lat. PiS chce też podwyższyć kwotę wolną do 30 tysięcy złotych. To według Zjednoczonej Prawicy oznacza niższe podatki dla 18 milionów Polek i Polaków.

Trzecim podatkowym i najbardziej kontrowersyjnym elementem “Polskiego Ładu” wskazywanym przez ekspertów jest likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej w rozliczeniu PIT. Dziś z 9 proc. składki aż 7,75 proc. można odjąć od podatku, który płacimy. Teraz to się zmieni, bo jeśli plan wejdzie w życie to odliczeń nie będzie.

Dodatkowo, na co zwracają uwagę eksperci, składka ma być wyliczana proporcjonalnie od dochodów i nie będzie można skorzystać ze zryczałtowanej formy, a tak robią to teraz osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Jest ich w Polsce już ponad 3 miliony.

Dziś w przypadku składki zdrowotnej niezależnie od tego, do jakich ubezpieczeń został zgłoszony przedsiębiorca, podstawę jej naliczania stanowi 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał roku poprzedniego. W 2021 roku wynosi ona więc ok. 382 złote. W propozycji PiS ci, których dochód z prowadzonej działalności wyniesie ok. 10 tys. zł mogą zapłacić nawet ponad dwa razy tyle składki zdrowotnej.

- Co w połączeniu ze spodziewanym zabraniem ulgi w odliczeniu powoduje znaczny wzrost obciążeń. Na zmianach nie stracą jedynie osoby na samozatrudnieniu, ale także podatnicy na etacie, którzy zarabiają powyżej 6 tys. zł. Kwota wolna będzie korzystna dla wszystkich zarabiających poniżej tej kwoty, a konsekwencją radykalnej podwyżki kwoty wolnej będzie z kolei zwolnienie z podatku PIT emerytur i rent do wysokości 2,5 tys. zł – tłumaczy Marek Czyżewski, Pravna.pl.

- Ministerstwo Finansów wprost akcentuje, że na “Polskim Ładzie” skorzysta jedynie ok. 40 proc. samozatrudnionych. To oznacza, że pozostałe 1,5 mln osób będzie musiało płacić wyższe podatki – komentuje Maciej Oniszczuk, z kancelarii Oniszczuk & Associates. Zyskają ci, którzy zarabiają maksymalnie 6 tys. złotych brutto. Zarabiający więcej będą tracić. - Dodatkowo prezes Kaczyński zaakcentował chęć pozbycia się tzw. „śmieciówek” i wprowadzenie jednolitego kontraktu o pracę. Jednoosobowa działalność gospodarcza nie wpisuje się w to wprost, ale rozwiązania „Polskiego Ładu” mają zachęcać do przechodzenia na umowę o pracę tych lepiej zarabiających. Od lat mówię klientom, że większa firma w formie działalności to problemy z ochroną majątku przed długami, sukcesją oraz ZUS. Teraz stanie się to też nieopłacalne podatkowo – dodaje Oniszczuk.

- Niektóre propozycje “Polskiego Ładu” wydają się wzajemnie wykluczać. Podwyższając podatki sprawia się, że wielu najbogatszych będzie szukało rozwiązań optymalizacji podatkowej i wyjazdu z kraju- przekonuje Oniszczuk.

