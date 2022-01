Polski Ład. Marlena Maląg: Budujemy państwo szczęśliwych rodzin

Kto skorzysta na Polskim Ładzie?

Na Polskim Ładzie skorzystają polskie rodziny, pracownicy i pracodawcy. Zmiany są korzystne dla ponad 90 proc. Polaków. W portfelach obywateli zostaną konkretne środki finansowe.

Zależy nam, by wzrostem gospodarczym dzielić się ze społeczeństwem. Zobaczmy chociażby na sytuację seniorów: wzrost minimalnej emerytury, coroczne dodatkowe świadczenie w postaci 13. emerytury, była też 14. emerytura. Poprzez wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. złotych – emeryci otrzymujący świadczenie w wysokości do 2,5 tys. zł brutto miesięcznie nie będą teraz objęci podatkiem. W portfelach takich emerytów pozostanie w sumie w ciągu roku 2 250 zł.

Skorzystają również emeryci otrzymujący wyższe świadczenia. Na przykład emeryt pobierający 3 200 zł brutto miesięcznie, skorzysta sumarycznie około 1 600 zł w ciągu roku.

Co z pracownikami?

One również korzystają na Polskim Ładzie. Osoby zarabiające do poziomu ok. 5700 zł brutto miesięcznie – dzięki podwyższonej kwocie wolnej – nie będą odprowadzały podatku. Dla osób zarabiających nawet 12 800 zł brutto miesięcznie rozwiązania Polskiego Ładu są neutralne. Tak się dzieje, ponieważ podwyższyliśmy próg podatkowy z 85 tys. do 120 tys. zł. Przypomnijmy przy tym, że przeciętne wynagrodzenie w Polsce wynosi 5900 zł brutto. Zaznaczmy zarazem, że odprowadzanie 9-procentowej składki zdrowotnej bezpośrednio od dochodu jest sprawiedliwe społecznie. Nie może być bowiem tak, że osoby zarabiające niewiele płacą relatywnie wyższe składki od osób, które zarabiają bardzo dużo.