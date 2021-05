Polski Ład: Kwota wolna od podatku zostanie podniesiona do 30 tysięcy złotych. Jakie inne ulgi zapowiada Zjednoczona Prawica?

Ministerstwo Finansów przygotowało kompleksowy program zachęt podatkowych skierowany do branż przyszłości. Jak zapowiada, jego wdrożenie odbędzie się w 4 etapach.

Wsparcie dla inwestycji finansowych i biznesów rodzinnych

MF zapowiada stworzenie warunków podnoszących atrakcyjność Polski jako miejsca rozwoju firm. Nowe regulacje mają przyciągnąć do nas kapitał ludzki i finansowy. Jak akcentuje MF potrzebujemy inwestorów, którzy to nas wybiorą do lokowania swoich firm i tworzenia nowych miejsc pracy. Rząd będzie chciał zaprosić naszych rodaków do powrotu nad Wisłę. Chce zaoferować im korzystne warunki powrotu oraz inwestowania ich pieniędzy stwarzając przyjazny klimat dla rozwoju biznesów rodzinnych.