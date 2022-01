Polski Ład a pensje nauczycieli. Zamiast podwyżek nawet 300-400 zł mniej. Rzecznik rządu zapowiada wyrównanie

– Jest wielkie zamieszanie związane z tym tematem. Trudno komentować pojedyncze przypadki. Z tego co wiem, to trzeba zgłosić PIT-2 ze wskazaniem ulgi do jednego pracodawcy i ten jeden pracodawca tę ulgę może zastosować. Wówczas spadku pensji by nie było. Problem jest taki, że pewnie wielu nauczycieli tego nie zrobiło i zwrot dostaną, ale później.