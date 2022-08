Polski Ład 2.0. Stawka PIT w pierwszym progu podatkowym spada z 17 proc. na 12 proc. Hubert Rabiega

Wraz ze zmniejszeniem stawki PIT z 17 na 12 proc. obniżeniu od 1 lipca 2022 roku ulegnie także miesięczna kwota zmniejszająca podatek - spadnie ona z dotychczasowego poziomu 425 zł do 300 zł. (zdjęcie ilustracyjne) Fot. pixabay.com

W ramach reformy podatkowej nazywanej Polskim Ładem 2.0, od 1 lipca wejdzie w życie obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. Niższa stawka PIT w pierwszym progu podatkowym będzie obowiązywać z mocą wsteczną, co oznacza, że obejmie okres od stycznia do grudnia 2022 roku. Wraz ze zmianą stawki PIT, obniżeniu od 1 lipca 2022 roku ulegnie także miesięczna kwota zmniejszająca podatek.