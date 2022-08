Polski biznes na wojnie z koronawirusem, przybywa firm włączających się w walkę z pandemią koronawirusa

Szeroki front walki tworzy przemysł energetyczny, wydobywczy i chemiczny, w tym PKN Orlen. „W najbliższych dniach do klientów stacji Orlen trafią pierwsze partie płynu do dezynfekcji rąk wyprodukowanego przez Orlen Oil w Jedliczu. Z kolei Fundacja Orlen przeznaczy 6 mln zł na walkę z koronawirusem” – poinformował na portalu Twitter minister Jacek Sasin. Koncern ma wyprodukować łącznie 7 mln ton płynu. „Łącznie 18 ton żywności od PKN ORLEN i ORLEN Deutschland trafi do kierowców czekających na granicy na wjazd do Polski. 12 naszych samochodów jest już na przejściach granicznych w Jędrzychowicach, Olszynie i Frankfurcie nad Odrą” – napisał z kolei Daniel Obajtek, prezes paliwowego giganta. Koncern w wieloraki sposób prowadzi działania pomocowe, m.in. zabiega o zakup ponad 1 mln masek ochronnych.

Giganci na pomoc

Także Grupa LOTOS za pośrednictwem swej Fundacji zadeklarowała przekazanie 5 mln zł na walkę z koronawirusem. Pomoc ma polegać m.in. na zakupie sprzętu szpitalnego. Wsparcie realizowane będzie we współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych. „Powinniśmy wszyscy zmobilizować się i zadbać o nasze bezpieczeństwo. Grupa LOTOS to firma odpowiedzialna społecznie, dlatego zdecydowaliśmy się wesprzeć szpitale w walce z koronawirusem” – tłumaczy Paweł Jan Majewski, prezes Grupy LOTOS.

Trzy miliony zł na walkę z koronawirusem ofiaruje Grupa Azoty. Każda z kluczowych spółek Grupy przekaże po 750 tys. zł szpitalom, zakładom opieki zdrowotnej i służbom sanitarnym zlokalizowanym przede wszystkim w regionach swojej działalności. Darowizny mogą mieć charakter pieniężny i rzeczowy. Te ostatnie obejmą m.in. specjalistyczny sprzęt medyczny, lekarstwa i środki higieniczne. Jak zapewnił dr Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty, jej spółki są już w bezpośrednim kontakcie z pobliskimi szpitalami.

„Cały czas produkujemy miedź i srebro, okazuje się jednak, że w grupie KGHM drzemią ogromne możliwości. Dziękuję KGHM ZANAM za uruchomienie produkcji maseczek chirurgicznych” – napisał na Twitterze prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński. Spółka rozpoczęła produkcję płynu dezynfekującego, około dwudziestu ton na dobę. Zaoferowała też udostępnienie swojego laboratorium na potrzeby badań próbek testów na obecność koronawirusa i realizuje zakupy na potrzeby szpitali.

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej podjął decyzję o przekazaniu darowizny w kwocie 5 mln zł na wsparcie działań związanych z zatrzymaniem rozprzestrzeniania koronawirusa. „Grupa PGE jest w kontakcie z Ministerstwem Aktywów Państwowych, które na bieżąco analizuje i koordynuje działania podległych mu Spółek, co pozwoli w jak najlepszy sposób odpowiedzieć na potrzeby administracji rządowej” – czytamy w komunikacie firmy.

Walkę z koronawirusem wspiera również Grupa Enea, która za pośrednictwem swej Fundacji przekaże 1,5 mln zł na zakup m.in. na specjalistycznego sprzętu medycznego. „W obliczu zagrożenia, jakim jest koronawirus, musimy działać odpowiedzialnie w trosce o zdrowie naszych klientów, pracowników i wszystkich Polaków” – napisał prezes Enei Mirosław Kowalik.

Pomoc w kwocie 2 mln zł zostanie przekazana placówkom medycznym przez Fundację Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Pieniądze zasilą konta finansowe szpitali walczących na Śląsku ze skutkami epidemii koronawirusa.

Fundacja Grupy PERN przekaże ponad 1 mln zł by wesprzeć placówki medyczne w walce z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa. „PERN jako jedna z kluczowych spółek Skarbu Państwa odpowiedzialna za infrastrukturę krytyczną, wprowadziła szereg zabezpieczeń we własnym funkcjonowaniu ale chce również wnieść wkład w walkę z zagrożeniem występującym obecnie w naszym kraju” – podkreśla firma.

Z kolei Bank Pekao również podejmuje działania w walce z rozprzestrzeniającym się koronawirusem. Aby wesprzeć polską służbę zdrowia, bank przekaże darowiznę w wysokości 5 mln zł na rzecz szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i służb sanitarnych, które prowadzą działania przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się choroby.

Sektor prywatny w obliczu zagrożenia

Swój udział w walce ma branża spożywcza i handlowa. Sieć Żabka zadeklarowała 4,5 mln zł pomocy na walkę z koronawirusem. Z komunikatu firmy dowiadujemy się, że kwota jest w całości do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia i wskazanych przez nie instytucji. „Zaproponujmy starszym sąsiadom, że wybierzemy się za nich do sklepu, a jeśli sami czujemy się źle – zostańmy w domu. Dbajmy także o zdrowie tych, dzięki którym nadal możemy swobodnie robić zakupy. Pozostańmy solidarni w tym trudnym czasie” – apeluje Zespół Żabki.

Grupa Maspex przekazuje ponad milion swoich produktów m.in. soków i musów owocowych, niegazowanej wody źródlanej, dań gotowych i dżemów, makaronów i płatków oraz suplementów diety dla specjalnych szpitali zakaźnych. Produkty trafią do 21 szpitali - wszystkich szpitali zakaźnych jednoimiennych, w tym do Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Natomiast Grupa Mlekovita realizuje plan bezpośrednich i darmowych dostaw do domów. „Tak, aby nikomu nie zabrakło produktów mlecznych, gdyż mleko od zarania dziejów jest dla człowieka najważniejszym pokarmem, a Hipokrates twierdził, że jest to pokarm najdoskonalszy i najbardziej kompletny, jaki stworzyła natura – mówi Dariusz Sapiński, prezes zarządu Grupy Mlekovita. Dostawy można już zamawiać np. w Kaliszu.

Oczywiście w boju nie mogło zabraknąć firm farmaceutycznych, medycznych i ubezpieczeniowych. Firma Adamed jest jedynym krajowym producentem leku Arechin, który uzyskał nowe wskazanie terapeutyczne jako leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusami. Firma uruchomiła dodatkową (trzyzmianową) produkcję leku i zobowiązała się nieodpłatnie do zorganizowania transportu i dostarczenia leku z Agencji Rezerw Materiałowych do 90 szpitali i oddziałów zakaźnych wskazanych przez resort zdrowia.

Grupa PZU sfinansuje zakup sprzętu dla szpitali do walki z koronawirusem i przeznaczy na ten cel 6 mln zł. Dodatkowo, dzięki finansowemu wsparciu PZU, do policji i straży granicznej trafią kombinezony, maseczki, rękawiczki i środki dezynfekcyjne. PZU Zdrowie uruchomiło bezpłatną pomoc telemedyczną dla wszystkich Polaków, którzy w związku z koronawirusem niepokoją się o swoje zdrowie. Korzysta z niej codziennie około 400 osób. Zaś TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych przeznaczy 300 tys. zł, a więc aż jedną trzecią swojego rocznego funduszu prewencyjnego, na zakup środków ochrony osobistej i materiałów sanitarnych.

A Grupa LUX MED uruchomiła ogólnopolską, powszechnie dostępną infolinię dla osób chcących pozyskać informacje na temat koronawirusa. Infolinia jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich. - Jesteśmy przekonani, że w sytuacji narastającego niepokoju, jako lider prywatnej opieki medycznej w Polsce, powinniśmy wziąć współodpowiedzialność za dostarczanie aktualnej i rzetelnej wiedzy na temat koronawirusa. Nasi konsultanci są do dyspozycji wszystkich zaniepokojonych mieszkańców Polski – mówi Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy LUX MED.

W walce biorą udział firmy z różnych branż. „Fundacja Lotto im. Haliny Konopackiej przeznaczy dodatkowo 4 mln PLN na zakup sprzętu niezbędnego do walki z korona wirusem – napisał na Twitterze prezes Totalizatora Sportowego Olgierd Cieślik.

Zarząd firmy meblowej Agata S.A podjął decyzję o przekazaniu 1 mln zł na zakup sprzętu medycznego i środków zabezpieczenia sanitarnego. „Wszyscy, zarówno nasi Pracownicy, Klienci oraz ich rodziny – stoimy w obliczu nowej, trudnej sytuacji i nie wiemy, co przyniesie nam przyszłość. To dlatego kwota miliona złotych przekazana od firmy zasili środki potrzebne obecnie służbie zdrowia na najważniejszy sprzęt medyczny i środki zabezpieczenia sanitarnego niezbędne w przeciwdziałaniu i leczeniu koronawirusa” – wyjaśnił Grzegorz Przondziono, prezes zarządu Agata S.A.

Inny sposób na pomoc znalazła polska spółka OTCF, będąca właścicielem m.in. znanej marki 4F. „4F pomaga, pomagaj razem z nami! 20 proc. obrotu z naszego sklepu internetowego przekazujemy dla największego szpitala zakaźnego w Polsce - MSWiA w Warszawie. Dlaczego? Bo zdrowie jest najważniejsze, a służba zdrowia szczególnie teraz potrzebuje naszego wsparcia” – zadeklarował Igor Klaja, prezes firmy OCTF.

Małe firmy i ich wielka pomocJednak nie tylko duże firmy włączają się w walkę z epidemią. Swoje darmowe usługi świadczą psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci i psychiatrzy, którzy są gotowi poświęcać swój zawodowy czas na niesienie pomocy personelowi służby zdrowia, farmaceutom oraz chorym i ich rodzinom. Pomoc na ogół oferują online i przez telefon. O niesienie takiej pomocy zaapelował zresztą Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

„Drodzy, pomóżcie nam dotrzeć z tą informacją do potencjalnych zainteresowanych. Nasi specjaliści chcą wesprzeć innych specjalistów - tych, którzy stoją teraz na straży zdrowia i bezpieczeństwa nas wszystkich. Uruchamiamy w związku z tym bezpłatne konsultacje online - wsparcie dla lekarzy, personelu medycznego, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i ratowników medycznych” – zaapelował na społecznościowym portalu zespół psychologów z Ośrodka Wsparcia i Rozwoju Bliskie Miejsce. I jest to tylko jeden z wielu przykładów chęci udzielenia takiego nieodpłatnego wsparcia.

Do wielkiej walki z koronawirusem włącza się na różne sposoby lokalny biznes, np. gastronomiczny. I znów dwa przykłady. W ramach akcji Kraków Pomaga, lokale gastronomiczne wchodzące w skład sieci „Rodzinne Restauracje” dostarczają za darmo do dwóch krakowskich szpitali pakiety posiłków dla lekarzy, pielęgniarek i personelu sprzątającego. Kolejny przykład - ponad 30 firm dołączyło do akcji Gastro Pomaga Białystok. Są to przede wszystkim restauratorzy, którzy rozwożą medykom ciepłe jedzenie, zgłosili się też jednak hotelarze, oferujący noclegi lekarzom spoza Białegostoku.

Dobrze pomyślana Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) powinna być zgodna z core business przedsiębiorstw oraz przynosić korzyści tak społeczeństwu jak i samym firmom. I taki właśnie społecznie odpowiedzialny polski biznes idzie na front walki z pandemią razem z prywatnymi osobami oferującymi choćby sąsiedzką czy środowiskową pomoc poprzez uczestniczenie np. w oddolnej, coraz bardziej masowej akcji Widzialna Ręka. Być może już niedługo socjolodzy zaczną badać zjawisko odrodzenia się szerokiej społecznej solidarności.