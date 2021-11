Polska zamknie przejścia graniczne z Białorusią? Rozmowa z wiceszefem MSWiA, Błażejem Pobożym

Rozmawiamy w momencie, kiedy sytuacja na wschodniej granicy lekko się uspokoiła. Można więc stwierdzić, że Polska wygrała bitwę, ale wojna hybrydowa wciąż trwa?

Myślę, że jest nieco za wcześnie mówić o tym, że sytuacja się uspokoiła. Spada liczba prób nielegalnego przekroczenia naszej granicy, ale te próby, do których dochodzi, mają charakter zdecydowanie bardziej dramatyczny – są to próby siłowego forsowania zabezpieczeń. W tym sensie, choć może to zmartwi czytelników, nie powiedziałbym, że sytuacja jest spokojniejsza. Ważne jest to, że udaje nam się powstrzymywać masowe szturmy na naszą granicę, czego dowodem jest np. zapobiegnięcie wejściu migrantów na teren Polski przez zamknięte przejście graniczne w Kuźnicy. Dopóki udaje nam się utrzymywać szczelność naszej granicy, a migranci nie przedostają się masowo na polską stronę, możemy mówić o sukcesie. W tej trwającej wojnie hybrydowej wygrywamy poszczególne bitwy, ale końca wojny jeszcze nie widać.