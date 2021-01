Polska zakontraktowała zakup 60 milionów szczepionek. "Pokryją zapotrzebowanie dla 30 milionów Polaków"

- Polska zakontraktowała 60 milionów dawek szczepionki. To pokryje zapotrzebowanie dla 30 milionów Polaków. Osób, które mogą być szczepione - czyli powyżej 18. roku życia, mamy w kraju ok. 31 milionów - ogłosił w czwartek na konferencji prasowej szef KPRM Michał Dworczyk.

- Na ten moment, w ramach Narodowego Programu Szczepień, mamy w Polsce 177 863 osoby zaszczepione, ponad 204 tys. dawek dostarczonych do punktów szczepień i niewiele zutylizowanych dawek, bo tylko 215. W większości to były sytuacje, gdzie mechanicznemu uszkodzeniu już w punkcie szczepień ulegała fiolka - oświadczył w czwartek Michał Dworczyk. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dodał, że Polska jest jednym z najszybciej szczepiących krajów Europy.

- Jeżeli chodzi o niepożądane odczyny poszczepienne, to na ponad 177 tysiące osób zaszczepionych to było 8 lekkich niepożądanych odczynów poszczepiennych. Proces szczepień, który cały czas jest w fazie rozruchu, będzie przyspieszał. Na ten moment zajmujemy trzecie miejsce w Europie. Jesteśmy z tego zadowoleni, ale to nie powód do triumfalizmu - powiedział. Według danych zaprezentowanych przez rząd, więcej szczepień od Polski wykonały do tej pory tylko Niemcy i Włochy. Barierę stu tysięcy przekroczyła jeszcze Hiszpania.

- System, który w Polsce został stworzony w czasie przygotowania i uruchamiania NPS, pozwala nam dzisiaj na szczepienie od strony organizacyjnej między 3,5 a 4 mln osób. Jedyne, co nas dzisiaj ogranicza, to dostępność szczepionki, szczepionki kupowanej w ramach wspólnego, solidarnego mechanizmu unijnego - stwierdził Dworczyk.

- Narodowy Program Szczepień jest ważny dla nas wszystkich, niezależnie od przynależności partyjnej. Polska, wraz z innymi krajami UE, przystąpiła do porozumienia, w ramach którego UE zakontraktowała zakup szczepionek kilku firm. Polska zakontraktowała 60 milionów dawek szczepionki. To zapotrzebowanie dla 30 milionów Polaków. Osób, które mogą być szczepione - czyli powyżej 18. roku życia, mamy w kraju ok. 31 milionów - oświadczył Dworczyk.

Minister stwierdził, że Unia Europejska zobowiązała się do równoczesnej dystrybucji szczepionek do wszystkich krajów członkowskich, ale czas dostaw zależy od producentów. - Jedyne co nas dzisiaj ogranicza to właśnie dostępność szczepionki - powiedział.

Minister stwierdził, że Unia Europejska zobowiązała się do równoczesnej dystrybucji szczepionek do wszystkich krajów członkowskich, ale czas dostaw zależy od producentów. - Jedyne co nas dzisiaj ogranicza to właśnie dostępność szczepionki - powiedział. Dworczyk: Do końca marca otrzymamy 5,9 mln szczepionek Polska otrzymała zapewnienie od producentów szczepionek, że do końca marca do naszego kraju trafi 5,9 miliona dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi.

- Zgodnie z deklaracjami producentów, do końca marca otrzymamy 5,9 mln dawek szczepionki. Dzisiaj to towar absolutnie deficytowy na całym świecie - stwierdził szef KPRM. - Skończyliśmy konsultacje z jednostkami samorządu terytorialnego. Udało się wypracować porozumienie w dwóch obszarach. To wsparcie kampanii informacyjnej i organizacji transportu dla osób z ograniczoną mobilnością. Każda gmina dostanie rozliczenie ryczałtowe za przewiezienie mieszkańca do punktu szczepień. Widać wiele dobrej woli i zaangażowania - dziękuję za to samorządowcom oraz MSWiA - dodał Dworczyk.

Obecny podczas konferencji prasowej sekretarz stanu MSWiA Paweł Szefernaker poinformował, że w trakcie spotkania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ustalono, iż rząd będzie finansował dowóz osób z niepełnosprawnościami oraz osób mających problemy z dostępem do punktów szczepień w wysokości 80 proc. średnich kosztów dowozu.

- Zostały one wyliczone według przedstawionej stronie samorządowej metodologii. To stawka za przewóz jednej osoby niepełnosprawnej w mieście powyżej 100 tysięcy mieszkańców, 75 zł. Jeżeli chodzi o stawkę za przewóz jednej osoby niepełnosprawnej w gminie poniżej 100 tysięcy mieszkańców w gminie miejskiej, miejsko-wiejskiej i wiejskiej to 65 zł. Na reszcie terenów stawka za przewóz jednej osoby sprawnej ruchowo, która ma problem z dojazdem, to jest 30 zł - powiedział Szefernaker.