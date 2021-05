Polska wprowadza zakaz ruchu lotniczego dla przewoźników z Białorusi. Decyzja wchodzi w życie w czwartek

- Rada Ministrów przyjęła zakaz wlotu w polską przestrzeń powietrzną samolotów użytkowanych przez przewoźników z Białorusi. Jest to element realizacji sankcji, o które wnioskował podczas Rady Europejskiej premier Mateusz Morawiecki - poinformował na Twitterze rzecznik rządu Piotr Müller.

- Polska wprowadza od jutra zakaz lotów przewoźników, którzy pochodzą z terenu Białorusi. Jest to konsekwencja agresywnych działań przeprowadzonych w niedzielę na jeden z samolotów, który został zmuszony do lądowania w celu, co wszyscy widzimy, zatrzymania jednego z białoruskich opozycjonistów - przekazał Polskiemu Radiu rzecznik rządu.

Rozporządzenie w tej sprawie zostanie opublikowane dziś, w środę 25.05.2021 r. - poinformował z kolei portal polsatnews.pl Piotr Müller.

W poniedziałek podczas obrad Rady Europejskiej przywódcy państw Unii zaapelowali do unijnych przewoźników o omijanie przestrzeni powietrznej Białorusi i wezwali do zamknięcia lotnisk na terenie UE dla białoruskich linii lotniczych.

W niedzielę władze Białorusi zmusiły do lądowania w Mińsku samolotu lecącego z Aten do Wilna pod pozorem alarmu bombowego. Na pokładzie samolotu Ryan Air leciał białoruski opozycjonista Raman Pratasiewicz, który po wylądowaniu został aresztowany. Zatrzymano również jego partnerkę.