Polska w strefie czerwonej: Zakaz spotkań i zebrań więcej niż pięciu osób. Morawiecki: Musimy koniecznie przerwać transmisje

NOWE Papież Franciszek tweetuje. Najnowszy tweet z 23.10.2020 - o czym napisał papież Franciszek?

23.10.2020 papież Franciszek napisał do wiernych na Tweeterze: „Ten, kto nie żyje braterską bezinteresownością, czyni ze swojego życia wymianę handlową, zawsze odmierzając to, co daje i co otrzymuje w zamian. Natomiast Bóg daje za darmo, sprawiając, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi” (Mt 5, 45). #FratelliTutti. ”