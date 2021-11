Polska systematycznie wzmacnia ochronę granicy. Żaryn: Każda próba nielegalnego przekroczenia zostanie natychmiast wykryta

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 30 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego blisko 17,3 tys. w październiku, prawie 7,7 tys. we wrześniu i ponad 3,5 tys. w sierpniu.

W sobotę 240 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej odnotowali funkcjonariusze Straży Granicznej. Ostatniej doby zatrzymano 13 osób: 6 obywateli Indii, 5 obywateli Syrii, obywatela Nigerii i obywatela Wybrzeża Kości Słoniowej. „Za pomocnictwo zatrzymane zostały 3 osoby (2 obywateli Syrii, 1 obywatel Gruzji)” – dodała Straż Graniczna.

We wtorek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zabezpieczeniu granicy państwowej, na mocy której na granicy Polski z Białorusią powstanie zapora. Szacowany koszt budowy planowanej bariery to 1 mld 615 mln zł, z czego 1 mld 500 mln zł to koszt budowy fizycznej bariery, a 115 mln zł urządzeń technicznych.