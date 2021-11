Polska przyjmie pakiet „Fit for 55”? Wiceminister Ozdoba: To będzie to absolutna katastrofa OPRAC.: Lidia Lemaniak

01.04.2021 warszawa konferencja prasowa - ministerstwa srodowiska i klimatu o oplatach za wywoz smiecin/z jacek ozdobafot. adam jankowski / polska press brak

– Gdybyśmy przyjęli pakiet Fit for 55, to będzie to absolutna katastrofa z uwagi na to, że jest to bardziej projekt ideologiczny niż projekt racjonalny – ocenił wiceminister klimatu i środowiska, Jacek Ozdoba.