Polska powinna ubiegać się o organizację letnich igrzysk olimpijskich - twierdzi europoseł Ryszard Czarnecki, członek władz PKOl. [ROZMOWA]

Japonia w czasie igrzysk rzeczywiście przypomina twierdzę?

Mam dobre porównanie, jestem tu już po raz szósty. Pierwszy raz byłem jako najmłodszy wiceminister w polskim rządzie, 28 lat temu; mój Boże jak ten czas leci. Potem były wyjazdy i polityczne, i sportowe: na piłkarskie MŚ w 2002 roku, czy na wyścigi w Formuły Nippon. Teraz Japonia jest zupełnie inna, skala pandemicznych restrykcji jest naprawdę duża. Nie narzekam, stosuję się do wszelkich obowiązujących przepisów, stwierdzam tylko fakt. Po przylocie trzeba było poddać się natychmiast testom na obecność COVID-19, a także przedstawić wyniki sprzed trzech i czterech dni - to zostało precyzyjnie zapisane. Przez trzy kolejne dni po przylocie także trzeba robić testy. Wszyscy przybywający z zewnątrz poddawani są drobiazgowym procedurom i kontrolom, nasza grupa czekała na lotnisku na tę wątpliwą przyjemność 3,5 godziny… Zaś ekipa, w której byli nasi żeglarze spędziła na przylotach aż 8 godzin. I to dobitnie pokazuje skalę ograniczeń. Wszyscy się im poddają, ponieważ nikt nie zapomina, że igrzyska odbywają się w kraju, w którym 80 procent mieszkańców nie chciało tych zawodów. Do rywalizacji na olimpijskich arenach doszło tylko dlatego, że władze Japonii podpisały wcześniej umowę z niezwykle zdeterminowanym, by igrzyska się odbyły MKOl-em. Są to zupełnie inne igrzyska niż wszystkie poprzednie, najważniejsze jednak, że są rozgrywane.