Polska Policja na Twitterze 8.10.2021. Najnowsze wiadomości z kraju

Policjanci ostrzegają przed spoofingiem! To coraz popularniejsze oszustwo polegające na podszywaniu się dzwoniącego pod inne numery, by móc następnie dzwonić z nich do ofiar. https://t.co/2HPJBOrGSW https://t.co/xjG1vBdRm0

RT @StZaryn: What’s more, Belarusian MFA has stopped accepting visas applications from citizens of Egypt, Iran, Nigeria, Pakistan and Syria…

RT @StZaryn: The migration route to Poland is under continuous control of the Belarusian authorities. According to the latest information,…