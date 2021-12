Polska Policja na Twitterze 7.12.2021. Najnowsze wiadomości z kraju

Minionej doby 👮‍♀️👮‍♂️@PolskaPolicja interweniowali 19547 razy. Zatrzymaliśmy 454 sprawców przestępstw, w tym 195 kierowców po alkoholu. W ręce mundurowych wpadło 283 poszukiwanych. Na drogach doszło do 61 wypadków, w których zginęły 4 osoby, a 65 zostało rannych. #PomagamyiChronimy https://t.co/bG9SAFQVzf

Policjanci z przemyskiej komendy @Rz_Policja jako pierwsi przyjechali do jednego z mieszkań, w którym wydobywał się dym. Bez wahania weszli do środka i wyprowadzili stamtąd kobietę i mężczyznę, który pomagał gasić pożar. Oboje trafili do szpitala.⤵️

👉https://t.co/kQGHz8dvLL https://t.co/UHj7h4u5m9