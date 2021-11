Polska Policja na Twitterze 3.11.2021. Najnowsze wiadomości z kraju

RT @Lubuska_Policja: PRÓBOWAŁA OSZUKAĆ SCHOROWANEGO MĘŻCZYZNĘ PRZY ZAKUPIE MIESZKANIA. AKT OSKARŻENIA TRAFIŁ DO SĄDU

Minionej doby 👮‍♀️👮‍♂️ @PolskaPolicja interweniowali 20377 razy. Zatrzymaliśmy 528 sprawców przestępstw, w tym 117 nietrzeźwych kierowców. W ręce mundurowych wpadło 308 poszukiwanych. Na drogach doszło do 92 wypadków, w których zginęło 8 osób, a 94 zostało rannych #POMAGAMYiCHRONIMY https://t.co/Lfoocm6o5d

RT @KWPwBydgoszczy: Policjanci z Chełmna bez wahania weszli do płonącej kamienicy i pomogli trójce lokatorów wyjść na zewnątrz. Pozostali z…

RT @PolicjaLubelska: Do policyjnego aresztu trafił 24 letni, który w terenie zabudowanym jechał audi z prędkością 124 km/h. Nie zatrzymał s…

RT @SPSlupsk: Jak co roku członkowie kadry @SPSlupsk zaopiekowali się historycznymi mogiłami funkcjonariuszy Centrum Wyszkolenia z lat `4…

_



$$COMPONENT {"params":{"href":"https://twitter.com/PolskaPolicja/status/1455519428821520391"},"component":"twittertweet"}

RT @PolsatNewsPL: Funkcjonariusze oceniają, że mimo wzmożonego ruchu, 1 listopada był bezpieczniejszy niż w poprzednich latach. - Róbmy wsz…

__



$$COMPONENT {"params":{"href":"https://twitter.com/PolskaPolicja/status/1455511871981817858"},"component":"twittertweet"}

RT @DPolicja: Dzięki międzynarodowej współpracy policjantów z polsko–niemieckiej grupy Nysa oraz kryminalnych ze zgorzeleckiej komendy, uda…

__



$$COMPONENT {"params":{"href":"https://twitter.com/PolskaPolicja/status/1455511790192930834"},"component":"twittertweet"}

RT @podlaskaPolicja: Jadąc rano na służbę 👮 Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie zauważył na ulicy poszukiwaną 40-latkę. Kamil 👏 za czujno…

__



$$COMPONENT {"params":{"href":"https://twitter.com/PolskaPolicja/status/1455506618918051846"},"component":"twittertweet"}

RT @KWPwBydgoszczy: Policjanci ze Świecia przeprowadzili zbiórkę pieniędzy, aby pomóc Kubusiowi i jego rodzinie w walce z nowotworem. Chło…

__



$$COMPONENT {"params":{"href":"https://twitter.com/PolskaPolicja/status/1455506595408920578"},"component":"twittertweet"}

RT @DPolicja: W trakcie służby do wrocławskich policjantów podeszła kobieta, która poinformowała ich, że zauważyła w płynącej nieopodal Odr…

__



$$COMPONENT {"params":{"href":"https://twitter.com/PolskaPolicja/status/1455506487065853954"},"component":"twittertweet"}

RT @PolicjaMazowsze: #pomagamyichronimy...nawet po służbie. #Policja.nt z komendy z #Żhttps://t.co/BP1AixCA5d, w czasie wolnym od służby, z…

__



$$COMPONENT {"params":{"href":"https://twitter.com/PolskaPolicja/status/1455492350629842948"},"component":"twittertweet"}

RT @podlaskaPolicja: Wczoraj policjanci zatrzymali 6 mężczyzn, którzy przewozili nielegalnie przebywające na terenie Polski osoby. Zatrzym…

__



$$COMPONENT {"params":{"href":"https://twitter.com/PolskaPolicja/status/1455492258099343362"},"component":"twittertweet"}

RT @podlaskaPolicja: W Bobrówce, osoby z terenu Białorusi rzucały w polskich żołnierzy kamieniami. Na pomoc przyjechali policjanci i strażn…

__



$$COMPONENT {"params":{"href":"https://twitter.com/PolskaPolicja/status/1455492101030961154"},"component":"twittertweet"}

RT @podlaskaPolicja: "Latanie to wolność"-tak twierdzi👮 Krystian @bielsku, który w pracy dba o bezpieczeństwo mieszkańców razem z🐕‍🦺Uzi, a…

__



$$COMPONENT {"params":{"href":"https://twitter.com/PolskaPolicja/status/1455491945023823876"},"component":"twittertweet"}

RT @PolicjaMazowsze: #pomagamyichronimy Będący po służbie naczelnik wydziału kryminalnego @PolicjaMazowsze zatrzymał kierującego skuterem,…

__



$$COMPONENT {"params":{"href":"https://twitter.com/PolskaPolicja/status/1455491924224315396"},"component":"twittertweet"}

RT @podlaskaPolicja: 👮 Maciek @podlaskaPolicja ponownie znalazł się w odpowiednim miejscu i czasie. Tym razem, wracając ze służby, ratował…

__



$$COMPONENT {"params":{"title":"ZOBACZ KONIECZNIE","is_photo":"1","ids":[5023081]},"component":"selected"}



$$COMPONENT {"params":{"video_id":14217},"component":"video"}



$$COMPONENT {"params":{"is_photo":"1","ids":[1973211]},"component":"promoted"}