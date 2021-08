Polska Policja na Twitterze 31.08.2021. Najnowsze wiadomości z kraju

NOWE Burzowa pogoda w Polsce 31.08.2021. Zobacz najnowsze informacje

"Sytuacja burzowa - stan z godz. 13:31 (31.08.2021) Obecnie burze są w rejonie Łodzi, w województwie śląskim koło Zawiercia i Myszkowa oraz w województwie małopolskim na północ od Miechowa. W rejonach burz występują ulewne opady deszczu (natężenie opadów do 5 mm na 10 minut). W ciągu najbliższych godzin burze będą na obszarze od Podlasia i Mazowsza przez Lubelszczyznę i centrum kraju po Górny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Burze wystąpią zwłaszcza na linii Ciechanów, Łowicz, Łódź oraz na północy województw śląskiego i małopolskiego. W rejonie burz możliwe porywy do 50 km/h. " - to najnowszy post na Facebooku dotyczący burz w Polsce, opublikowany 31.08.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w naszym kraju.