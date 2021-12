Polska Policja na Twitterze 30.12.2021. Najnowsze wiadomości z kraju Newsroom 360

Wypadki, włamania, morderstwa, pobicia. Tak wygląda praca w policji Mariusz Kapała

30.12.2021 na profilu Polskiej Policji pojawił się tweet: "Dziś o 22:30 zapraszamy do @TVP3Regiony na nowy odcinek „Projekt Policja” o służbie policjantów #NaStrażyGranicy Tymczasem już teraz zapraszamy Was do przypomnienia sobie drugiego odcinka, poświęconego zabezpieczeniu i analizie śladów kryminalistycznych . ".