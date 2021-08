Polska Policja na Twitterze 29.08.2021. Najnowsze wiadomości z kraju

Gdy chodzi o przeszczep serca, liczy się każda minuta. Wczoraj koordynator pobrań narządów do transplantacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu zwrócił się do Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP o pomoc w transporcie serca. https://t.co/DNsQDaWtKP https://t.co/enmn3FsIg1

RT @DPolicja: Kandydaci do służby w Policji ćwiczyli na specjalnie zorganizowanym torze przeszkód. Zainteresowane osoby próbowały swoich si…

Dzięki szybkiemu działaniu policjantów @DPolicja mieszkanka Nowej Rudy na czas trafiła do szpitala, gdzie zajęli się nią specjaliści, a po kilkudziesięciu minutach na świat przyszła zdrowa dziewczynka.⤵️ 👉https://t.co/0FU7U8NMQq

To ostatni weekend wakacji, na drogach należy więc się spodziewać wzmożonego ruchu. Apelujemy o rozwagę i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Każdy kierowca, wsiadając do samochodu powinien mieć poczucie, że odpowiada za ludzkie życie!

https://t.co/gGZGysdHo3 https://t.co/J5MuHyw6DT