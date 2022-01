Polska Policja na Twitterze 27.01.2022. Najnowsze wiadomości z kraju Newsroom 360

27.01.2022 na profilu Polskiej Policji pojawił się tweet: "Dziś o 22:30 zapraszamy do @TVP3 na nowy odcinek #ProjektPolicja, w którym pokażemy m. in. kulisy służby Policjantów @kwpkrakow na stokach narciarskich. Tymczasem już teraz zapraszamy do przypomnienia sobie odcinka o służbie w Grupie Speed @Policja_KSP 👇. ".