Polska Policja na Twitterze 25.10.2021. Najnowsze wiadomości z kraju

25.10.2021 na profilu Polskiej Policji pojawił się tweet: "RT @policja_lodzka: @PolskaPolicja Szczęśliwy finał poszukiwań właścicieli znalezionego przez policjantów pieska. . ".

RT @policja_lodzka: @PolskaPolicja Szczęśliwy finał poszukiwań właścicieli znalezionego przez policjantów pieska.

https://t.co/cN87JXwlJt

RT @Rz_Policja: Dzielnicowa, pełniąc służbę na teranie Mielca, pomogła starszej kobiecie, która była zagubiona i nie pamiętała, jak się naz…

RT @podlaskaPolicja: Zamiast mandatu była policyjna eskorta na porodówkę. Przyszłym rodzicom przez 30 km towarzyszyli 👮‍♀️👮 z @bielsku i @k…

RT @kmpolsztyn: Policjant rozpoczynając kolejną służbę, nigdy nie jest w stanie przewidzieć, jaki będzie jej przebieg. Tym razem nasi koled…

RT @KWP_Olsztyn: Dwaj wędkarze w 2008r. na jeziorze Świętajno natknęli się na zwłoki mężczyzny, zalegające na dnie akwenu. Jego rozkład utr…

RT @policja_lodzka: @PolskaPolicja Policjanci prowadzili postępowanie w sprawie wyłudzenia dotacji przez dyrektor jednej z placówek oświato…

RT @PolicjaSlaska: Bielscy policjanci, wspólnie ze strażakiem ochotnikiem, wynieśli z pożaru unieruchomioną w łóżku 83-latkę. Tym razem wsz…

RT @KWP_Olsztyn: Działali "wspólnie i w porozumieniu" ;) i zatrzymali w gminie Płośnica 4 mężczyzn, zabezpieczając ponad 4 tony nielegalnie…

RT @MSWiA_GOV_PL: 🚨 #Statystyki112 https://t.co/X6hY7pTuv3

RT @Lubuska_Policja: LUBUSCY POLICJANCI ZATRZYMALI BUSA Z 41 IMIGRANTAMI NA POKŁADZIE Lubuscy policjanci przed północą po raz kolejny zatr…

RT @podlaskaPolicja: Wczoraj policjanci zatrzymali 7 mężczyzn, którzy przewozili osoby nielegalnie przebywające na terenie Polski. Zatrzyma…

Minionej doby 👮‍♀️👮‍♂️ @PolskaPolicja interweniowali 17131 razy. Zatrzymaliśmy 672 sprawców przestępstw, w tym 285 nietrzeźwych kierowców. W ręce mundurowych wpadło 177 poszukiwanych. Na drogach doszło do 37 wypadków, w których zginęły 3 osoby, a 40 zostało rannych #POMAGAMYiCHRONIMY https://t.co/t9QJhEKenq

RT @StZaryn: Kolejny głos, pokazujący wspólne podejście krajów UE do problemu sztucznej migracji organizowanej przez Białoruś przeciwko Uni…

RT @podlaskaPolicja: Wczoraj policjanci zatrzymali 4 mężczyzn, którzy przewozili osoby nielegalnie przebywające na terenie Polski. Mężczyźn…

Minionej doby 👮‍♂️👮‍♀️ @PolskaPolicja interweniowali 19650 razy. Zatrzymaliśmy 661 sprawców przestępstw, w tym 272 nietrzeźwych kierowców. W ręce mundurowych wpadło 186 poszukiwanych. Na drogach doszło do 72 wypadków, w których zginęło 7 osób, a 82 zostało rannych #POMAGAMYiCHRONIMY https://t.co/DmxCuD4Sp3

RT @StZaryn: Belarusian authorities take full responsibility for the migrants. The migratory route is controlled by Minsk;

Laying the blam…

RT @StZaryn: What we are dealing with here is a part of hybrid warfare waged against Poland and the European Union; That’s perspective of…

RT @StZaryn: The events at Poland-Belarus border aren't a natural migratory movement, but a provocation staged by A. Lukashenko. Read the…

RT @PolicjaSlaska: Jaworznicki policjant sierżant sztabowy Piotr Nowak został odznaczony „Srebrnym Krzyżem Zasługi” za ratowanie ludzkiego…

RT @podlaskaPolicja: Wczoraj policjanci zatrzymali 3 mężczyzn, którzy przewozili osoby nielegalnie przebywające na terenie Polski. Mężczyźn…

