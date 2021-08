Polska Policja na Twitterze 25.08.2021. Najnowsze wiadomości z kraju

NOWE Electronics Arts udostępnia swoje patenty, by konkurencja tworzyła lepsze gry

Electronic Arts ogłosiło deklarację pięciu patentów – pierwszy tego typu ruch na świecie na rynku gier. W ten sposób twórca gier z serii EA SPORTS FIFA, Battlefield i The Sims daje konkurentom i deweloperom darmowy dostęp do swoich patentów oraz technologii dedykowanych poprawie dostępności w grach. Firma ma nadzieję, że przez otwarcie swoich patentów i technologii dla innych, zachęci do tworzenia nowych rozwiązań, które przełożą się na większą inkluzywność gier.