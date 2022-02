Polska Policja na Twitterze 20.02.2022. Najnowsze wiadomości z kraju

Minionej doby 👮👮‍♀️ @PolskaPolicja interweniowali 18264 razy. Zatrzymaliśmy 520 sprawców przestępstw, w tym 188 kierowców po alkoholu. W ręce mundurowych wpadło 243 poszukiwanych. Na drogach doszło do 34 wypadków, w których zginęło 5 osób, a 33 zostały ranne #PomagamyiChronimy https://t.co/3ZnOZfAc40

Na stronach VOD @tvp_3 dostępny jest już najnowszy odcinek #ProjektPolicja, w którym pokazaliśmy ekstremalne szkolenie policyjnych wodniaków w warunkach zimowych oraz ratowanie osób, które wpadną do zamarzniętego akwenu. Zachęcamy do oglądania https://t.co/WhsFOH9xwf

Już po raz czwarty przygotowaliśmy dla Was specjalne zestawy tapet na ekrany: telefonów komórkowych, tabletów i komputerów. Tym razem możecie wybierać spośród zdjęć, na których widoczni są policjanci na co dzień dbający o bezpieczeństwo na drodze.⤵️ 👉https://t.co/yx8BFFHINW https://t.co/JpL5Lb9GpV

Policjant z kraśnickiego komisariatu wracał samochodem do domu po zakońc…

RT @policjaSuwalki: "Łączy nas krew"❤️💙❤️, to hasło przewodnie suwalskich 👮👮‍♀️. Wczoraj kolejny raz podzielili się "cząstką siebie"🩸🩸🩸 Wię…

Minionej doby 👮👮‍♀️ @PolskaPolicja interweniowali 20830 razy. Zatrzymaliśmy 540 sprawców przestępstw, w tym 179 kierowców po alkoholu. W ręce mundurowych wpadło 395 poszukiwanych. Na drogach doszło do 45 wypadków, w których zginęła 1 osoba, a 51 zostało rannych #PomagamyiChronimy https://t.co/jjuMuMzDL0

To był jeden z najtrudniejszych pościgów, ale daliśmy radę💪🏻💪🏻💪🏻 Kierowca pouczony, tym razem bez mandatu🤷🏻‍♂️ Brak uprawnień do kierowania na ul. Floriańskiej w Krakowie👮🏻‍♀️ Kierowca chce wstąpić do służby 🚔😎 https://t.co/wZrTNp600z