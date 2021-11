Polska Policja na Twitterze 18.11.2021. Najnowsze wiadomości z kraju

Minionej doby 👮‍♂️👮‍♀️ @PolskaPolicja interweniowali 20314. Zatrzymaliśmy 507 sprawców przestępstw, w tym 193 nietrzeźwych kierowców. W ręce mundurowych wpadło 387 osób poszukiwanych. Na drogach doszło do 45 wypadków, w których zginęły 2 osoby, a 49 zostało rannych #PomagamyiChronimy https://t.co/vDwayInMo1

Nie ma i nie może być akceptacji na obrażanie kogokolwiek. Mowa nienawiści kierowana do funkcjonariuszy czy to @PolskaPolicja czy @Straz_Graniczna jest obrazą polskiego munduru. Niestety obraźliwe wpisy tego Pana nie były znane @opolskaPolicja https://t.co/iKs8XoUN9z

Dziękujemy🤝To żadna ustawka - tylko spontan przed siedzibą OPP. Wprawdzie podziękowania na ręce kobiety słowami:”dziękuję za waszą męską służbę" nie wpisują się w obrazek,ale to dowód na niereżyserowaną scenę,a także podkreślenie, że i nasze policjantki odznaczają się męstwem☺️ https://t.co/qMBxiRCSw0

RT @PolicjaH: Jesteśmy wdzięczni za wszelkie wyrazy wsparcia i miłe słowa, które do nas docierają! Dziękujemy! 💙🥰

Jedna z wielu „sesji fotograficznych” dla potrzeb reżimowych mediów. Osoby z dzieckiem przyprowadzone pod ogrodzenie graniczne, fotoreporter robi zdjęcia z różnych ujęć, po czym osoby z dzieckiem wracają do namiotu. Takich, podobnych sytuacji jest dzisiaj więcej.

Do Komendy Głównej Policji wpłynęły podziękowania w formie laurek adresowane do policjantów, żołnierzy i strażników granicznych. Dziękujemy za ten piękny gest. To cenne wsparcie dla wszystkich służb zaangażowanych w wykonywanie tak ważnych zadań.

