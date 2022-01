Polska Policja na Twitterze 1.01.2022. Najnowsze wiadomości z kraju

Minionej doby👮‍♂️👮‍♀️ @PolskaPolicja interweniowali 19904 razy. Zatrzymaliśmy 407 sprawców przestępstw, w tym 156 kierowców po alkoholu. W ręce mundurowych wpadło 240 poszukiwanych. Na drogach doszło do 55 wypadków, w których zginęło 8 osób, a 56 zostało rannych. #PomagamyiChronimy https://t.co/fdBYkkpM2I

Policjanci z VIII Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi @policja_lodzka pomogli przywrócić czynności życiowe mężczyźnie. Dzięki szybkiej i zdecydowanej interwencji policjantów pokrzywdzony trafił do szpitala, gdzie udzielono mu fachowej pomocy medycznej. https://t.co/BJe7jF3QPO

RT @KWPwBydgoszczy: W jednej z firm na terenie Lipna doszło do kradzieży z włamaniem. Zniknął towar o wartości ponad 6 tysięcy złotych. Min…

RT @StZaryn: W centrum logistycznym w Bruzgach kolejna akcja propagandowa, do której wykorzystano dzieci. Cudzoziemcy krzyczeli, że proszą…

Minionej doby👮‍♂️👮‍♀️ @PolskaPolicja interweniowali 22158 razy. Zatrzymaliśmy 435 sprawców przestępstw, w tym 146 kierowców po alkoholu. W ręce mundurowych wpadło 516 poszukiwanych. Na drogach doszło do 54 wypadków, w których zginęło 5 osób, a 57 zostało rannych. #PomagamyiChronimy https://t.co/MyVRskssNu

Dziś o 22:30 zapraszamy do @TVP3Regiony na nowy odcinek „Projekt Policja” o służbie policjantów #NaStrażyGranicy Tymczasem już teraz zapraszamy Was do przypomnienia sobie drugiego odcinka, poświęconego zabezpieczeniu i analizie śladów kryminalistycznych https://t.co/1rEQCUHuHH