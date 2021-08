Polska odstąpiła Norwegii milion dawek szczepionki Moderna. Dzięki szczepionkom uda się zaszczepić kolejne grupy dorosłych Norwegów

Dostawa szczepionek firmy Moderna pozwoli w pełni zaszczepić wszystkich dorosłych powyżej 18. roku życia w ciągu pierwszych dwóch tygodni września. Take plany ma rząd Norwegii.

Do tej pory w Norwegii pierwszą dawkę szczepionki na koronawirusa przyjęło 3 576 900 osób, dwie dawki zaś - 2 154 599 - poinformował 13 sierpnia 2021 r. portal.

Premier Norwegii Erna Solberg oceniła, że dzięki dodatkowym damkom szczepionek wszystkie osoby dorosłe powyżej 18. roku życia zostaną zaszczepione w ciągu pierwszych dwóch tygodni września - podał portal www.klartale.no.

Norweski resort zdrowia podał, że dzięki szczepionkom z polskiej puli populacja zostanie zaszczepiona od dwóch do trzech tygodni szybciej, "co przyczyni się do ochrony społeczeństwa przed ewentualną jesienną falą covid-19".