Polska nie wyda Białorusi twórcy kanału Nexta - Sciapana Puciły. Sędzia nazwał Łukaszenkę "psychopatycznym dyktatorem"

Obecny na rozprawie Sciapan Puciła już przed ogłoszeniem werdyktu wiedział, że decyzja polskiego sądu jest formalnością. Po odczytaniu zarzutów przekazanych przez stronę białoruską sąd zapytał, czy bloger zgadza się, by zostać wydanym. Puciła się nie zgodził - donosi Biełsat. O odmowę wydania dziennikarza wnioskowała też polska prokuratura.

- Nie można wydać osoby tylko dlatego, że chce tego psychopatyczny dyktator - wskazał sędzia w ustnym uzasadnieniu decyzji. Zdaniem sądu werdykt "odpowiada standardom demokratycznych krajów, deklaracji praw człowieka i polskiej konstytucji" - pisze Biełsat.

Puciła ma status podejrzanego w sprawie, którą białoruscy śledczy wytoczyli także doradcy Swiatłany Cichanouskiej Frankowi Wiaczorce, blogerowi Antonowi Matolce oraz Ramanowi Pratasiewiczowi. Białoruskie organy ścigania oskarżają ich m. in. o "spisek w celu przejęcia władzy; organizację i przygotowanie działań, które w znacznym stopniu naruszają porządek społeczny; zamieszki; podżeganie do wrogości; zachęcanie do działań, które mają na celu spowodowanie szkody dla bezpieczeństwa narodowego; pomówienie; obrazę prezydenta Białorusi; utworzenie organizacji ekstremistycznej; finansowanie działalności ekstremistycznej i zdradę stanu" - pisze Biełsat.