Polska nie płaci kar za Turów. „Komisja Europejska do tej pory nie otrzymała odpowiedzi” OPRAC.: Lidia Lemaniak

Bogatynia 23.09.2021 elektromnia turow i kopalnia bogatynia fot. ignac glowacki / gazeta wroclawska / polskapress .

Rzecznik prasowa Komisji Europejskiej poinformowała RMF FM, że KE do tej pory nie otrzymała jeszcze odpowiedzi z Polski na wezwanie do zapłaty kary w sprawie Turowa. Komisja Europejska przypomina, że 10 listopada wysłała wezwanie do zapłaty. Na dziś kara wynosi 38,5 mln euro.