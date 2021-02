Polska ma do "odsprzedania" 4 mln szczepionek firmy AstraZeneca? Wiceminister zdrowia tłumaczy

Będzie rozporządzenie w sprawie maseczek? Horban: Trzeba wyrzucić te wszystkie pseudoochrony. jest odpowiedź ministra zdrowia

- Należy faktycznie wyrzucić te wszystkie pseudoochrony do kosza, zapomnieć o nich- stwierdził główny doradca premiera do spraw COVID-19 profesor Andrzej Horban i przyznał, że "ma nadzieję, że dzisiaj minister zdrowia wyda rozporządzenie dotyczące maseczek". Do sprawy odniósł się minister zdrowia Adam Niedzielski, który przyznał, że dzisiaj nie będzie takiego rozporządzenia ale ministerstwo zastanawia się "czy maseczki nie powinny zostać dookreślone".