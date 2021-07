Polska kupuje amerykańskie czołgi. „Musimy liczyć się z rozwojem sytuacji na Wschodzie"

Dlaczego wcześniej nie słyszeliśmy o planach zakupu czołgów Abrams? To najdroższy zakup dla polskiego wojska, a przecież gdy podobne procesy dotyczyły choćby myśliwców F-16 i F-35, czy też systemu Patriot, to opinia publiczna słuchała o tym od różnych rządów przez całe miesiące przed finalizacją transakcji.

W związku z pilną potrzebą operacyjną uznano, że jest konieczność dość szybkiego wzmocnienia sił zbrojnych jeżeli chodzi o czołgi. Muszę dodać tutaj, że analizy w sprawie w sprawie nowego czołgu, a w zasadzie programu Wilk obejmującego ten w ramach planu modernizacji technicznej, prowadzone od co najmniej 2017 roku. Dlatego nie jest nowością to, że taka potrzeba postała w ramach wzmocnienia Wojska Polskiego.

Wspomniał Pan o pilnej potrzebie operacyjnej. Brzmi to dość złowrogo.

Sytuacja w bezpośrednim otoczeniu Polski jest napięta. Nie chciałbym szczegółowo komentować podstaw decyzji o zakupie czołgów, bo na pewno uwzględniono tutaj niejawne analizy. Natomiast nie jest tajemnicą, że po wschodniej stronie naszej granicy potencjał militarny jest cały czas zwiększany. To jest również potencjał pancerny, do jego odparcia obok innych środków potrzebne są również własne czołgi. W ostatnich latach planowa modernizacja polskich wojsk pancernych nie przebiegała zbyt dobrze. Stąd podjęto działania, żeby cały proces przyspieszyć, właśnie trybem pilnej potrzeby operacyjnej i niezależnie od programu Wilk.