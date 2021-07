Polska kupi od USA czołgi Abrams. Kaczyński: „To jest nowa jakość"

– Nasza armia w krótkim czasie, wzbogaci się dużą liczbę najnowocześniejszych w tej chwili na świecie, bo to jest ta najnowsza wersja, wersja która wchodzi dopiero jak to się mówi na uzbrojenie armii amerykańskiej, czołgów Abrams – mówił wicepremier Jarosław Kaczyński.

Dodał, że jeśli „wszystko dobrze pójdzie” to pierwsze dostawy rozpoczną się już w przyszłym roku.

Kaczyński podkreślił, że ABRAMS to czołgi supernowoczesne, które są w stanie dokonywać różnego rodzaju manewrów, a także prowadzić walkę, w tym prowadzić ogień z ogromną precyzja, ogromną skutecznością. - To jest nowa jakość jeżeli chodzi o uzbrojenie wojsk lądowych. Tych czołgów będzie na tyle dużo, że będzie można stworzyć z tego przynajmniej cztery bataliony czołgów, czyli więcej niż to, co jest potrzebne dla powołania brygady czołgów. Poważna siła tutaj po tej stronie Wisły, poważna siła która w razie nieszczęścia, my oczywiście stosujemy zasadę, że kto chce pokoju, ten musi szykować się do wojny. Otóż chcemy pokoju, ale w razie nieszczęścia nasza obrona będzie mocniejsza – tłumaczył polityk.