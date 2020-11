Polska już przegrała z drugą falą epidemii. Nie jesteśmy w stanie ratować wszystkich

Według premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego wydolność polskiej służby zdrowia ma się ostatecznie wyczerpać przy 30 tysiącach nowych przypadków COVID dziennie. Niestety to nieprawda. Polska służba zdrowia już jest na łopatkach. Największe zagrożenie związane z epidemią korona wirusa - czyli załamanie systemu ochrony zdrowia nie mogącego nadążyć za tempem przyrostów zachorowań - już się u nas dokonało. Obecnie patrzymy na skutki tego, co już się wydarzyło, obserwujemy kolejne etapy następujące po dokonanej już klęsce. Ta kampania ma już za sobą swoją bitwę nad Bzurą - Polska przegrała starcie z drugą falą koronawirusa.

1 października w „Polsce” ostrzegaliśmy, że z drugą falą epidemii muszą się zmierzyć dokładnie te same, tak samo wyposażone i dysponujące tą samą liczbą (a niekiedy nawet niższą) liczbą łóżek szpitale, które ledwo wytrzymały tę pierwszą, wiosenną falę. I że nie ma takiej możliwości, by przygotowany na pierwszą falę systemik miał jakiekolwiek szanse na podołanie drugiej fali - w której dzienne liczby zachorowań zbliżały się już do tych miesięcznych z kwietnia czy maja.

- Pod koniec września była u nas odprawa z dyrektorem. „U nas robi się gęsto, wiem jak jest, musimy się przygotować, że będziemy kierować pacjentów gdzie indziej w mieście. A kto wie, może, jak będzie trzeba, to nawet do Płocka” - tak mniej więcej powiedział. Ten „Płock” to zabrzmiało w jego ustach prawie jak wysyłanie chorych do innego kraju.- mówi lekarz zajmujący się pacjentami chorymi na COVID-19 w jednym z warszawskich szpitali. Dziś podróże pacjentów z COVID-19 wzdłuż i wszerz całych województw w poszukiwaniu dostępnego miejsca to ponura polska norma.

Lekarz z Warszawy: U nas pierwsze przypadki, w których trzeba było podejmować dramatyczne wybory - dotąd rodem z opowieści o Bergamo - kogo podłączyć do jedynego wolnego respiratora w pierwszej kolejności, zaczęły się w drugiej połowie października. To powtórne uczucie - nawet wtedy kiedy jeden z pacjentów jest w cięższym stanie od drugiego, co teoretycznie ułatwia decyzję. Bo przecież ma się tę dojmującą świadomość, że stan każdego z nich może się szybko zmienić na gorsze - i że w gruncie rzeczy obaj są już na tym etapie, że jak najbardziej potrzebują respiratora.

Jeszcze bardziej szokujący był pomysł, który miał temu zaradzić. -- Poprosimy wojsko o administrowanie tą informacją o wolnych łóżkach. Zwróciliśmy się do ministra Błaszczaka, by do każdego szpitala skierowano osobę, żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej czy armii operacyjnej, który będzie odpowiadał za aktualizowanie tego systemu - mówił minister. Żołnierz pilnujący liczby łóżek w danym szpitalu miałby aktualizować system co 3 godziny (obecnie robi się to według ministra raz dziennie).

To z kolei oznacza, że jesteśmy już na etapie, w którym w jeden dzień moglibyśmy całkowicie zapełnić samymi nowymi chorymi jeden Szpital Narodowy. Ten właśnie nowy szpital polowy, który miał już działać od zeszłego piątku, a dopiero teraz ogłasza gotowość do przyjmowania pierwszych pacjentów.

Lekarz z prowincji, pracuje w zwykłym szpitalu powiatowym będącym w trakcie przekształcania na covidowy: - U nas, jeśli policzymy wszystkie możliwe łóżka, można zmieścić maksymalnie 83 pacjentów. Jeśli weźmiemy pod uwagę specyfikę COVID-19 i dostępną liczbę personelu, raczej koło 30-40-stu. Niemniej na papierze wojewoda miał u nas ponad setkę łóżek. I właśnie to znalazło się w pierwszej decyzji o przekształceniu naszego szpitala i prawdopodobnie także w statystykach dotyczących liczby dostępnych miejsc - choć na pełne przekształcenie wciąż potrzebujemy jeszcze kilka dni. Dyrektor tłumaczył, wykłócał się, w końcu stanęło na tych 83. Tak naprawdę to i tak ze dwa razy za dużo. Nie mam pojęcia, jak damy radę. Tym bardziej, że jeśli chodzi o covid musimy się prawie wszystkiego nauczyć.

Z całej Polski spływają do nas tymczasem sygnały o niebywale długich czasach oczekiwania na zwykłą teleporadę u lekarza rodzinnego - taką, która jest niezbędna choćby do wypisania recepty na antybiotyk przeciwko anginie i zarazem taką, która kwalifikuje do każdego leczenia specjalistycznego - od problemów reumatologicznych po pełnoobjawową postać COVID-19. Wczoraj czytelnik poinformował nas o tym, że jego przychodnia pierwszy wolny termin takiej telewizyty znalazła 18 listopada. Do tego czasu COVID-19 - który pacjent u siebie podejrzewa - zostałby najprawdopodobniej całkowicie przechorowany. Ale trudno się temu dziwić - lekarzy rodzinnych mamy tylu ilu mieliśmy - czyli około 10 tysięcy. Tymczasem zaczął się sezon na grypę i inne infekcje sezonowe, a przy 27 tysiącach stwierdzonych zachorowań na COVID-19 samych pacjentów, których mają przesłanki, by podejrzewać u siebie tę chorobę może być i 100 tysięcy na dobę. Po 10 na 1 lekarza, nie licząc tych, którzy cierpią na setki innych chorób i dolegliwości.

Równolegle z załamaniem systemu ochrony zdrowia w walce z COVID-19 przebiega inne załamanie - tej części służby zdrowia, która zajmuje się tym, na co chorowaliśmy przed rozpoczęciem epidemii - i na co chorujemy nadal.

Kompletnie zatkane są też laboratoria. Tu również z całej Polski spływają do nas i do innych mediów o wielodniowych czasach oczekiwania i na samo pobranie wymazu, i na finalny wynik testów. Od września, gdy deklarowana przez resort zdrowia i sanepid maksymalna wydolność laboratoriów miała pozwalać na wykonanie 60 tysięcy testów na dobę, niewiele się zmieniło. Nawet dziś, gdy dzienne liczby zachorowań zbliżają się już po woli do 30 tysięcy, liczba przeprowadzanych w ciagu jednej doby testów nie przekracza 70 tysięcy. Więcej niż co trzeci z wykonanych testów daje dziś wynik pozytywny. Według wytycznych WHO o sytuacji epidemicznej pod kontrolą można mówić, gdy tylko 5 procent. Zbliżamy się do siedmiokrotnego przekroczenia tego progu.

To sprawia, że nie mamy już w Polsce kontroli nawet nad szacowaniem samej skali rozprzestrzeniania się koronawirusa. Nie wiemy, jakie mogą być realne liczby zachorowań - możemy jedynie polegać na szacunkach specjalistów od modelowania matematycznego. Ci z ICM Uniwersytetu Warszawskiego mówią nam, że oficjalne liczby zachorowań należy mnożyć mniej więcej przez 7. To zaś sugerowałoby nam, że niebawem realna iczba zachorowań może zacząć się zbliżać do 200 tysięcy. Z punktu widzenia możliwości osiągnięcia tak zwanej odporności stadnej zdolność do względnie precyzyjnego szacowania realnej skali zachorowań byłaby niezmiernie cenna. Straciliśmy ją jednak już całe tygodnie temu.