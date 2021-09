Polska Izba Handlu: Tzw. „podatek od korporacji” uderzy w małych przedsiębiorców i spowoduje wzrost cen

- Tego typu regulacja może doprowadzić do upadku tysięcy dystrybutorów zwłaszcza produktów niskomarżowych – głównie MŚP - mówi Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

Jak wskazuje w swoim stanowisku Izba, "wprowadzenie tego podatku doprowadzi do upadku lub co najmniej poważnego pogorszenia się sytuacji firm z sektora niskomarżowego, czyli między innymi hurtowników i dystrybutorów oraz detalistów FMCG – dziesiątków tysięcy polskich lokalnych przedsiębiorców".

Ptaszyński podkreśla, że polscy dystrybutorzy i hurtownicy operują na niskich marżach przy dużym wolumenie obrotów. - Po to by umożliwić swoim odbiorcom małym i średnim firmom oferowanie produktów w cenach konkurencyjnych do oferowanych przez zagraniczne sieci dyskontów- wyjaśnia. Polscy hurtownicy i współpracujące z nimi sklepy detaliczne prowadzone przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców w większości przypadków często operują na rentownościach znacznie poniżej 1 proc.- wyjaśniono w komunikacie.