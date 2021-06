Polska i kraje bałtyckie nie zgodziły się na szczyt liderów Unii Europejskiej z Władimirem Putinem. I zażądały ostrej reakcji na cyberataki

Już przed rozpoczęciem szczytu w Brukseli zaczęło się mówić, że kanclerz Niemiec Angela Merkel oraz prezydent Francji Emmanuel Macron chcieliby wznowić relacje na szczycie pomiędzy Unią Europejską a Władimirem Putinem. Zostały one zamrożone po aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku.

Weto wobec tych planów postawiły jednak kraje bałtyckie oraz Polska. - Była propozycja Niemiec i Francji, by doszło do spotkania liderów. Ja i wielu innych przywódców sądzimy, że jest to dalece przedwczesne i byłaby to nagroda dla prezydenta Rosji za jego politykę, ataki i wojnę konwencjonalną na Ukrainie - powiedział po spotkaniu premier Polski Mateusz Morawiecki. - Zasadniczą częścią wczorajszej debaty była dyskusja o Rosji. RE odrzuciła propozycję zresetowania stosunków z Rosją i spotkania na najwyższym szczeblu bez zakończenia agresywnej polityki wobec sąsiadów i państw UE - dodał Morawiecki.