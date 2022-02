Polska dostarczy Ukrainie broń i amunicję. "To wzmocni naszą obronność"

Mateusz Morawiecki, pytany o to, jak ocenia możliwość eskalacji działań Rosji wobec Ukrainy, odpowiedział: „Im bardziej zjednoczony będzie świat - świat zachodni przede wszystkim, ale nie tylko - cały świat w obliczu tej potencjalnej agresji ze strony Rosji i im większa będzie bezpośrednia pomoc, w postaci sprzętu do obrony, tym mniejsze prawdopodobieństwo ataku”. Podkreślił, że „oczywiście decyzja jest prawdopodobnie wyłącznie w głowie jednej osoby - pana prezydenta Rosji”.

- Stoimy dziś ramię w ramię z państwem ukraińskim po to, by dopomóc w obronie tego zagrożonego bezpieczeństwa, zagrożonego ze strony rosyjskiego sąsiada - powiedział Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji prasowej ze Szmyhalem. Zaznaczył, że Polska pomaga Ukrainie w czterech obszarach. To pomoc wojskowa, energetyczna, gospodarcza i humanitarna. Premier Polski zapowiedział wsparcie Ukrainy m.in. kilkudziesięcioma tysiącami sztuk amunicji (w tym artyleryjskiej), zestawami przeciwlotniczymi Grom, lekkimi moździerzami i dronami.

- Jestem tutaj, dzisiaj w Kijowie po to właśnie, żeby zamanifestować jedność Polski z państwem ukraińskim w obliczu ryzyk, w obliczu niebezpieczeństw, o których wszyscy wiemy - mówił szef polskiego rządu. Morawiecki przekonywał, że „suwerenna Ukraina, demokratyczne państwo ukraińskie, jest w interesie całej Europy”. - I zastanówmy się, jak ktoś ma jakieś wątpliwości co do tego, jaka mogłaby być alternatywa. I warto popatrzeć na Białoruś i tam zobaczyć, co tam się dzieje i w którym kierunku idzie reżim białoruski – powiedział.

Sprawdzian intencji

Obaj premierzy wyrazili też nadzieję, że już niebawem uda się uruchomić nowy format współpracy regionalnej (Ukraina, Polska Wielka Brytania), który wzmocni bezpieczeństwo w Europie.