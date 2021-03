Polska, Czechy, Francja, Węgry, Rumunia, Słowacja, Słowenia piszą wspólny list do Komisji Europejskiej w obronie energetyki jądrowej

Jak podaje CIR, przywódcy Czech, Francji, Węgier, Polski, Rumunii, Słowacji i Słowenii zwracają uwagę, że „rozwój sektora jądrowego w UE jest kwestionowany przez szereg państw członkowskich, pomimo jego niezbędnego wkładu w walkę ze zmianami klimatycznymi, a także rozległych, wciąż niewykorzystanych synergii między technologiami jądrowymi i odnawialnymi. Jako niskoemisyjna podstawa systemu umożliwia dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii do znacznie wyższych poziomów penetracji. Energia jądrowa jest również bardzo obiecującym źródłem niskoemisyjnego wodoru po przystępnej cenie i może odegrać ważną rolę w integracji sektora energetycznego. Generuje również znaczną liczbę stabilnych, wysokiej jakości miejsc pracy, co będzie istotne w okresie recesji po pandemii COVID ”.

Przypomnijmy, że nasz rząd przyjął we wtorek, 2 lutego 2021 r., uchwałę w sprawie „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”, przedłożoną przez ministra klimatu i środowiska. Polityka energetyczna zakłada m.in. budowę elektrowni jądrowej. Według planów rządu w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW a kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata. Cały program jądrowy w Polsce zakłada budowę 6 bloków.