Polska chce nabyć dom Marii Skłodowskiej-Curie. Premier Morawiecki: Zleciłem działania zmierzające do zakupu

- Zleciłem działania zmierzające do zakupu domu Marii Skłodowskiej-Curie pod Paryżem- poinformował w poniedziałek wieczorem za pośrednictwem Twittera premier Mateusz Morawiecki. - MSZ jest w kontakcie z ambasadą RP we Francji w tej sprawie. To miejsce to część polskiej historii- dodał szef rządu.