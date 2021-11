"Polska - bronimy Europy". Kancelaria premiera publikuje anglojęzyczny spot

W niedzielę kancelaria premiera opublikowała w Internecie krótki, anglojęzyczny spot o kryzysie na granicy z Białorusią. Na filmie pokazano m.in. agresywne ataki migrantów na polskie zabezpieczenia na nieczynnym przejściu granicznym w Kuźnicy-Bruzgach, które zostały odparte przy użyciu armatek wodnych.

Przemawiający na nagraniu premier Mateusz Morawiecki mówi, że zwraca się do widzów, ponieważ Europa jest zagrożona przez trwającą właśnie wojnę hybrydową na granicy polsko-białoruskiej. Białoruski atak jest wspierany przez Władimira Putina - mówi premier i dodaje, że z daleka aktualne wydarzenia mogą wyglądać jak zwykły kryzys migracyjny. Morawiecki przekonuje jednak, że to kryzys polityczny wywołany w specjalnym celu. Tym celem jest destabilizacja sytuacji w Europie, po raz pierwszy od zakończenia zimnej wojny.

Morawiecki podkreśla w przemówieniu, że w ciągu ostatnich tygodni Polska dostarczyła wiele dowodów na to, że to reżim Łukaszenki stoi za falą nielegalnej migracji, która chce się przedostać do Europy Zachodniej. "Dziś celem jest Polska, ale jutro tym celem mogą być Niemcy, Belgia, Francja lub Hiszpania" - wskazuje premier. Morawiecki podkreśla, że Europa odczuwa już presję, którą wytwarza Mińsk i Moskwa poprzez drastyczną podwyżkę cen gazu spowodowaną redukcją dostaw gazu.