Polska 2050 nie wybiera się na protest Donalda Tuska? Paulina Hennig-Kloska: Ewidentnie wybrał drogę solisty

W piątek Donald Tusk zamieścił na Twitterze film, w którym zachęca do wzięcia udziału w manifestacji. – Operacja wyprowadzania Polski z Europy, zaplanowana przez Jarosława Kaczyńskiego ruszyła pełną parą. Jeśli pozostaniemy bierni, nic go nie zatrzyma – twierdzi lider PO.

– Coraz więcej ludzi mówi dziś, że ciśnie im się na usta tylko jedno słowo: zdrada. Bo to jest zdrada. Zdrada najważniejszych narodowych interesów i naszych zwykłych, polskich marzeń o bezpieczeństwie, dobrobycie, o wolności – mówi w nagraniu.

Paulina Hennig-Kloska, posłanka Polski 2050 Szymona Hołowni, pytana przez polskatimes.pl o to, czy politycy tego ugrupowania wezmą udział w demonstracji, na którą zaprasza Donald Tusk odpowiedziała, że „członkowie Polski 2050 oczywiście będą obecni na demonstracjach w całej Polsce, ale zapowiedzieliśmy różne formy protestowania”.

– Po pierwsze – w piątek rozpoczęliśmy akcję w sieci, do której szerzenia zachęcam – hasztag #UniaToMy, pod którym można wrzucać filmiki, zdjęcia i mówić, dlaczego obecność Unii Europejskiej jest dla nas ważna. Musimy sobie to cały czas przypominać, gdyż to, co robi dzisiaj rząd PiS przypomina scenariusz brytyjski, w którym konserwatyści – dla własnych partykularnych interesów partyjnych – szczuli na UE, a potem zdziwili się wynikiem referendum – powiedziała.