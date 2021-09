Polscy strażacy wrócili po zakończonej misji w Grecji. "Od lat polska straż nie miało kontaktu z takimi pożarami" [GALERIA]

- Dzisiaj jest wyjątkowy dzień z dwóch powodów. Po pierwsze mamy 1 września. 1 września, 82 lata temu, Polska miała swoich bohaterów. Cześć im i chwała! Po 82 latach polska ma kolejnych - to wy nimi jesteście- powiedział Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak do strażaków, którzy wrócili z Grecji. - Chcę wam podziękować z całego serca za to, co zrobiliście przez ostatnie kilka dni, a pierwszej grupie przez poprzednie dwa tygodnie, czyli około miesiąca jeśli chodzi o ratowanie greckiej ziemi, naszych przyjaciół na południu Europy- dodał.