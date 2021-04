Polscy specjaliści w unikalnym projekcie. Jego celem jest stworzenie bardzo szybkiego helikoptera

Oszczędności w zużyciu paliwa zostaną osiągnięte dzięki innowacyjnemu hybrydowemu systemowi elektrycznemu Safran eco-mode, który umożliwia wyłączenie jednego z dwóch silników Aneto-1X podczas przelotu. Specyficzna architektura Racera przyczyni się również do obniżenia emitowanego przez ten statek po-wietrzny hałasu.

Demonstrator ( poprzedza stworzenie prototypu) powstaje w ramach europejskiego projektu badawczego Clean Sky 2, w którym uczestniczy 40 partnerów z 13 krajów, zostanie zoptymalizowany pod kątem uzyskania prędkości przelotowej ponad 400 km/godz (przeciętny wiropłat osiąga maksymalną prędkość ok. 260 km/godz), co wymaga wypracowania najlepszego kompromisu między prędkością, opłacalnością i wydajnością operacyjną.

Program Racer to jeden z najbardziej ekscytujących projektów firmy Airbus Helicopters, pokazujący podejście firmy do innowacji, którego celem jest dostarczanie wartości klientom oraz obniżanie emisji hałasu i spalin przez śmigłowce.

W tym projekcie uczestniczą polscy specjaliści Polacy z biura konstrukcyjnego Airbus Helicopters w Łodzi. Odpowiadają oni za przetwarzanie Big Data, opracowanie instalacji paliwowej, układu przeniesienia napędu z silnika do przekładni głównej i do śmigieł pchających (we współpracy z Asquini Polska z Lublina opracowują elastyczny wał napędowy), a także awioniki – ten zespół tworzą wyłącznie przedstawicielki płci pięknej!

Demonstrator Racera, ujawniony na Paris Air Show w 2017 r., w 2019 r. zaliczył ocenę ryzyk krytycznych projektu, po czym w 2020 r. udało się uruchomić produkcję pierwszych elementów maszyny. Niedawne ukończenie środkowej części kadłuba stanowi decydujący etap programu, bowiem oznacza początek montażu Racera.

Pierwsza faza montażu odbywa się w zakładzie Airbus Helicopters w Do-nauwörth w Niemczech. Jeszcze w tym roku Racer zostanie przekazany do siedziby Airbus Helicopters w Marignane we Francji w celu ostatecznego montażu, a następnie rozpoczęcia serii lotów testowych w 2022 roku.