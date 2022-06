Jesteśmy na topie! Polscy siatkarze po raz pierwszy liderem światowego rankingu FIVB

Wspierani gorącym dopingiem licznej grupy kibiców Polacy w Ottawie wcześniej wygrali z Argentyńczykami i Bułgarami, a jedynej porażki doznali z Włochami. Teraz wracają do kraju, by po kilku dniach treningów przenieść się do Sofii. W stolicy Bułgarii od 22 czerwca zagrają kolejno z Brazylią, Australią, Kanadą i USA. Na zakończenie fazy interkontynentalnej w dniach 5-10 lipca w Gdańsku spotkają się natomiast z Iranem, Chinami, Holandią i Słowenią.

To zestawienie będzie odgrywać ważną rolę przy olimpijskich kwalifikacjach - wyższa pozycja może ułatwić reprezentacji udział w nich.