Polscy przetwórcy z optymimzem patrzą w przyszłość. "Firmy nauczone doświadczeniem dobrze przygotowały się na drugą falę pandemii"

Telekonferencje zdominowały nasze życie. Dane pokazują duże zainteresowanie eleganckimi artykułami, które nosimy w górnych partiach ciała

Moda, ze średnio ponad 1000 użytkownikami na minutę, to jedna z najczęściej odwiedzanych kategorii na Allegro. Wybór produktów w jej ramach wzrósł o 50 proc. w porównaniu do 2019 roku. - Na Allegro pojawiło się blisko 40% więcej sprzedawców w porównaniu do zeszłego roku- komentuje ekspert.